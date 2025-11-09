Bruno Ferreira exalta tradição do Ceará e destaca triunfo diante do Corinthians

Goleiro foi decisivo na Neo Química Arena, fez grandes defesas e exaltou a postura do time alvinegro após o triunfo fora de casa pela Série A

Autor de defesas importantes na vitória do Ceará por 1 a 0 sobre o Corinthians, neste domingo, 9, pela 33ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, Bruno Ferreira voltou a ser um dos destaques do Vovô. O goleiro concedeu entrevista coletiva logo após o apito final, ainda no gramado da Neo Química Arena, em São Paulo (SP).

O atleta, que defende o Ceará desde 2023, ressaltou o comprometimento do elenco em seguir à risca o plano de jogo de Léo Condé. "A gente trabalhou muito, fez o que o nosso professor pediu, a gente foi bastante comprometido. Muito feliz com a vitória, com o meu desempenho. Eu pude ajudar a equipe mais uma vez. É um futebol de muito trabalho, né? A gente trabalha muito pra poder ajudar a equipe".