Galeano celebra momento no Ceará e afirma: "Quero continuar fazendo história"

Após o jogo, o paraguaio — que anotou seu 12º gol na temporada — celebrou mais um tento marcado , comemorou a quebra do tabu atuando na capital paulista e exaltou seus companheiros e sua temporada no escrete de Porangabuçu.

O atacante paraguaio Galeano foi um dos destaques do Ceará na vitória por 1 a 0 sobre o Corinthians , neste domingo, 9, na NEO Química Arena, pela 33ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O camisa 27 marcou o gol do triunfo e, a cada partida, consolida 2025 como o melhor ano de sua carreira.

“Estou muito feliz pelo gol. Agradeço à minha esposa e a Deus pelo apoio de sempre. É continuar assim. Temos muitos jogos pela frente, com outros objetivos que podemos alcançar. Feliz pela vitória, todo mundo está de parabéns. […] O Ceará conquistou uma vitória contra o Corinthians que nunca havia conquistado na Série A atuando fora de casa. Estou feliz por isso e quero continuar fazendo história pelo Ceará”, afirmou o atacante.

Este gol ressalta a importância do camisa 27 para o ataque de Léo Condé. Este foi o segundo gol anotado por Galeano nas últimas três partidas — ele também havia balançado as redes na vitória sobre o Fluminense, na Arena Castelão, pela 31ª rodada da Série A.

Além do tento único, diante do Corinthians, o paraguaio teve novamente destaque participando do jogo com e sem a bola. Ao todo, foram 83% de acerto nos passes (15 de 18), um corte, um duelo ganho e seis recuperações de bola, segundo dados do SofaScore. Ele foi substituído aos 30 minutos do segundo tempo por Richardson.