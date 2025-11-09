Ceará quebra tabu e derrota Corinthians como visitante na Série A pela 1ª vez

Galeano foi o autor do gol único do confronto / Crédito: Gabriel Silva/Ceará SC

Pela primeira vez, o Ceará derrotou o Corinthians atuando como visitante na Série A do Campeonato Brasileiro. Com gol marcado por Galeano, os comandados de Léo Condé superaram os paulistas neste domingo, 9, e deram fim ao tabu de nove jogos. A primeira vez que se encontraram na elite do futebol nacional foi a mais de 50 anos. Em 1972, o Corinthians venceu o primeiro embate entre eles na capital paulista por 1 a 0, com gol de Sucupira. De lá para cá, foram outros oito embates, sendo quatro empates e outras quatro vitórias dos mandantes.