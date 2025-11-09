Ceará quebra tabu e derrota Corinthians como visitante na Série A pela 1ª vez

Ceará quebra tabu e derrota Corinthians como visitante na Série A pela 1ª vezCom gol marcado por Galeano, os comandados de Léo Condé superaram os paulistas neste domingo, 9, e deram fim ao tabu de nove jogos
Pela primeira vez, o Ceará derrotou o Corinthians atuando como visitante na Série A do Campeonato Brasileiro. Com gol marcado por Galeano, os comandados de Léo Condé superaram os paulistas neste domingo, 9, e deram fim ao tabu de nove jogos.
A primeira vez que se encontraram na elite do futebol nacional foi a mais de 50 anos. Em 1972, o Corinthians venceu o primeiro embate entre eles na capital paulista por 1 a 0, com gol de Sucupira. De lá para cá, foram outros oito embates, sendo quatro empates e outras quatro vitórias dos mandantes.
Se contabilizarmos as demais competições, o Vovô já havia vencido outra o escrete paulista em sua capital. Em abril de 2019, em duelo da 3ª fase da Copa do Brasil, o atacante Roger foi o autor do gol único do confronto que resultou na primeira vitória do Vovô fora de casa contra o Corinthians por todas as competições.
Todavia, aquele resultado não valeu de muito, já que o Ceará foi eliminado da competição, por ter sido derrotado por 3 a 1 na Arena Castelão. Contrariamente, o resultado deste domingo, 9, foi fundamental na campanha do Alvinegro de Porangabuçu nesta Série A.
Com o placar positivo, o Vovô conquistou seu 42º ponto e ultrapassou o próprio Corinthians na classificação do certame. Agora, o escrete cearense ocupa a 12ª colocação e passa a brigar, diretamente, por vaga na Copa Sul-Americana da próxima temporada.