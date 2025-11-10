Ceará recebe dois dias de folga durante pausa para Data Fifa; veja programação

Ocupando a 12ª colocação na tabela da Série A, o Vovô se reapresentará na quarta-feira, 12, e terá oito dias para se preparar para encarar o Internacional

Após a vitória sobre o Corinthians nesse domingo, 9, o elenco do Ceará recebeu dois dias de folga durante a pausa para a Data Fifa. Conforme alinhado com a comissão técnica e com a diretoria de futebol, os jogadores alvinegros descansam nesta segunda, 10, e terça-feira, 11.

Ocupando a 12ª colocação na tabela da Série A, o Vovô se reapresentará na quarta-feira, 12, e terá oito dias para se preparar para o próximo compromisso na temporada. Na quinta-feira, 20, o time cearense recebe o Internacional na Arena Castelão, às 21h30min, em partida da 34ª rodada do certame.