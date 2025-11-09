Galeano decide de novo e consolida protagonismo no Ceará

Galeano decide de novo e consolida protagonismo no CearáFoi o 12º gol do paraguaio na temporada, em 52 partidas com a camisa alvinegra. Apenas na Série A, ele soma sete tentos
Galeano vem se tornando sinônimo de decisão no Ceará. Mais uma vez, o camisa 27 foi peça fundamental na vitória alvinegra sobre o Corinthians por 1 a 0, fora de casa, na Neo Química Arena, neste domingo, 9, marcando justamente o gol que garantiu o triunfo do Vovô ainda no primeiro tempo.
Foi o 12º gol do paraguaio na temporada, em 52 partidas com a camisa alvinegra. Apenas na Série A, ele soma sete tentos, número que reforça seu protagonismo ofensivo na principal competição do clube em 2025.
Alguns desses gols tiveram peso especial. Galeano foi decisivo no primeiro Clássico-Rei do Brasileirão, quando marcou o gol da vitória sobre o Fortaleza. Também deixou sua marca diante do Cruzeiro, no Mineirão — à época, o time mineiro liderava o campeonato, mas o Ceará venceu por 2 a 1, de virada.
Mais recentemente, o atacante balançou as redes contra o Fluminense, abrindo o caminho para outro triunfo alvinegro, dessa vez por 2 a 0, no Castelão.
Enquanto Léo Condé ainda promoveu mudanças na ponta esquerda, revezando entre Paulo Baya, Pedro Henrique e Fernandinho, pela direita Galeano se firmou como titular absoluto e um dos jogadores mais decisivos do Ceará na temporada.