Galeano decide de novo e consolida protagonismo no Ceará

Galeano chegou por empréstimo e conquistou seu espaço no Ceará de Léo Condé / Crédito: Gabriel Silva / Ceará SC

Galeano vem se tornando sinônimo de decisão no Ceará. Mais uma vez, o camisa 27 foi peça fundamental na vitória alvinegra sobre o Corinthians por 1 a 0, fora de casa, na Neo Química Arena, neste domingo, 9, marcando justamente o gol que garantiu o triunfo do Vovô ainda no primeiro tempo. Foi o 12º gol do paraguaio na temporada, em 52 partidas com a camisa alvinegra. Apenas na Série A, ele soma sete tentos, número que reforça seu protagonismo ofensivo na principal competição do clube em 2025.