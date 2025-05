Ceará exerce compra do atacante Guilherme e assina contrato até 2028

Com passagens por Cruzeiro, Boston City Brasil e Grêmio São-Carlense, durante sua base, o avançado chegou a Porangabuçu no início de 2024

O Ceará anunciou, na noite deste sábado, 24, a compra do atacante Guilherme, de 20 anos. Para ter o atacante em definitivo, o Vovô exerceu opção de compra prevista em contrato e adquiriu 50% dos direitos econômicos do camisa 80 por R$ 400 mil. O atleta tem vínculo agora com o Alvinegro até o fim de 2028.

Com passagens por Cruzeiro, Boston City Brasil e Grêmio São-Carlense, durante sua base, o avançado chegou a Porangabuçu no início de 2024, já para atuar no sub-20 no Vovô.