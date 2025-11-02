Ceará encerra jejum de quatro jogos sem vencer com triunfo diante do Fluminense

Agora, com o fôlego renovado, o Vovô inicia a preparação para o Clássico-Rei. Na quinta-feira, 6, o Alvinegro encara o rival Fortaleza

O Ceará deu fim ao incômodo jejum de quatro jogos seguidos sem vencer no Brasileirão. Neste domingo, 2, a equipe alvinegra bateu o Fluminense por 2 a 0 em duelo da 31ª rodada e voltou a pontuar na competição nacional, onde agora é 12º com 38 pontos somados.

Pressionado, o Vovô acumulava uma sequência de três derrotas e um empate. Os reveses aconteceram contra Fluminense, Atlético-MG e Botafogo, enquanto a igualdade ocorreu com o lanterna Sport. No recorte, o time de Léo Condé marcou apenas um gol e sofreu cinco.