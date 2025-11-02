Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ceará encerra jejum de quatro jogos sem vencer com triunfo diante do Fluminense

Agora, com o fôlego renovado, o Vovô inicia a preparação para o Clássico-Rei. Na quinta-feira, 6, o Alvinegro encara o rival Fortaleza
O Ceará deu fim ao incômodo jejum de quatro jogos seguidos sem vencer no Brasileirão. Neste domingo, 2, a equipe alvinegra bateu o Fluminense por 2 a 0 em duelo da 31ª rodada e voltou a pontuar na competição nacional, onde agora é 12º com 38 pontos somados.

Pressionado, o Vovô acumulava uma sequência de três derrotas e um empate. Os reveses aconteceram contra Fluminense, Atlético-MG e Botafogo, enquanto a igualdade ocorreu com o lanterna Sport. No recorte, o time de Léo Condé marcou apenas um gol e sofreu cinco.

Agora, com o fôlego renovado, o Ceará inicia a preparação para o Clássico-Rei. Na quinta-feira, 6, o Alvinegro encara o rival Fortaleza às 20 horas, na Arena Castelão, em confronto válido pela 32ª rodada da Série A 2025.

