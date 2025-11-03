Condé destaca boa atuação e vê vitória sobre o Fluminense como resposta do Ceará

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 02-11-2025: Léo Condé em Brasileirão Serie A Ceará vence Fluminence por 2 x 0 na Arena Castelão. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) / Crédito: Samuel Setubal

O Ceará encerrou a incômoda sequência de quatro jogos sem vencer ao bater o Fluminense por 2 a 0 no Castelão, em partida válida pela 31ª rodada do Brasileirão, nesse domingo, 2. Após o apito final, o técnico Léo Condé valorizou o triunfo alvinegro e avaliou a evolução do desempenho de sua equipe. “Foi uma vitória expressiva contra um grande adversário, uma equipe que foi semifinalista do Mundial há poucos meses. [...] A forma como perdemos no Rio nos incomodou muito e nós precisávamos dar essa resposta. O Ceará que jogou hoje é o Ceará que estamos acostumados na temporada”, afirmou o treinador.

Segundo Condé, a boa atuação do Ceará em casa diante do Tricolor carioca representou uma resposta direta à derrota por 1 a 0 sofrida na semana anterior, também para o Fluminense. “Essa entrega, essa dedicação durante todo o jogo é de suma importância. Fomos altamente dominantes do primeiro ao último minuto. Talvez só no início do segundo tempo o adversário tenha conseguido rodar mais a bola na nossa área, mas tirando isso, o Ceará dominou o tempo todo. No segundo tempo, principalmente depois da expulsão, o controle foi total. Acho que foi uma partida brilhante, no mesmo padrão daquela vitória contra o Santos. Esse tipo de atuação é algo que a gente está sempre buscando”, completou. Desempenho de Pedro Raul Após Galeano abrir o placar, Pedro Raul marcou o segundo gol do Vovô na partida — seu segundo nos últimos cinco jogos. O centroavante vinha sendo alvo de críticas da torcida por ter passado nove partidas sem balançar as redes. Sobre o centroavante, Condé elogiou sua campanha com a camisa alvinegra e miniminzou o período de jejum.

