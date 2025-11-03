Condé destaca boa atuação e vê vitória sobre o Fluminense como resposta do Ceará

Condé destaca boa atuação e vê vitória sobre o Fluminense como resposta do CearáApós conseguir os três pontos contra o Tricolor das Laranjeiras, Alviengro de Porangabuçu se prepara para enfrentar o arquirrival Fortaleza
O Ceará encerrou a incômoda sequência de quatro jogos sem vencer ao bater o Fluminense por 2 a 0 no Castelão, em partida válida pela 31ª rodada do Brasileirão, nesse domingo, 2. Após o apito final, o técnico Léo Condé valorizou o triunfo alvinegro e avaliou a evolução do desempenho de sua equipe.
“Foi uma vitória expressiva contra um grande adversário, uma equipe que foi semifinalista do Mundial há poucos meses. [...] A forma como perdemos no Rio nos incomodou muito e nós precisávamos dar essa resposta. O Ceará que jogou hoje é o Ceará que estamos acostumados na temporada”, afirmou o treinador.
Segundo Condé, a boa atuação do Ceará em casa diante do Tricolor carioca representou uma resposta direta à derrota por 1 a 0 sofrida na semana anterior, também para o Fluminense.
“Essa entrega, essa dedicação durante todo o jogo é de suma importância. Fomos altamente dominantes do primeiro ao último minuto. Talvez só no início do segundo tempo o adversário tenha conseguido rodar mais a bola na nossa área, mas tirando isso, o Ceará dominou o tempo todo. No segundo tempo, principalmente depois da expulsão, o controle foi total. Acho que foi uma partida brilhante, no mesmo padrão daquela vitória contra o Santos. Esse tipo de atuação é algo que a gente está sempre buscando”, completou.
Desempenho de Pedro Raul
Após Galeano abrir o placar, Pedro Raul marcou o segundo gol do Vovô na partida — seu segundo nos últimos cinco jogos. O centroavante vinha sendo alvo de críticas da torcida por ter passado nove partidas sem balançar as redes.
Sobre o centroavante, Condé elogiou sua campanha com a camisa alvinegra e miniminzou o período de jejum.
“O Pedro vem fazendo uma boa temporada, ficou um período sem marcar, acaba incomodando todo mundo, mas a gente sempre passou muita confiança para ele, sabia que em algum momento ele voltaria a marcar. Se você pega os grandes jogadores, Hulk ficou muito tempo sem marcar, o Memphis no Corinthians, então é do futebol. O principal é a performance“, concluiu.
Agora, o Ceará se prepara para voltar a campo nesta quinta-feira, 6, quando enfrenta o Fortaleza no Clássico-Rei válido pela 32ª rodada do Brasileirão. O duelo está marcado para as 20 horas, na Arena Castelão.
"É sempre um jogo diferente e especial. Temos um elenco experiente, mas cada Clássico-Rei tem suas nuances e particularidades, então temos que nos preparar para isso, porque são momentos difrentes na temporada", observou Condé sobre o duelo contra o Fortaleza.