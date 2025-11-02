Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Marllon recebe terceiro cartão amarelo e vai desfalcar o Ceará contra o Fortaleza

Vovô perde uma alternativa para substituir a dupla titular, formada por Marcos Victor e Willian Machado. Sem o camisa 3, Condé terá apenas Éder e Gabriel Lacerda na suplência
Uma das opções de Léo Condé na defesa do Ceará, o zagueiro Marllon será desfalque no Clássico-Rei contra o Fortaleza, na quinta-feira, 6, pelo Brasileirão. O camisa 3 cumprirá suspensão automática após receber o terceiro cartão amarelo na vitória do time sobre o Fluminense neste domingo, 20.

Com isso, o Vovô perde uma alternativa para substituir a dupla titular, formada por Marcos Victor e Willian Machado. Sem Marllon, o técnico alvinegro agora terá apenas Éder e Gabriel Lacerda na suplência.

Ceará e Fortaleza vão se enfrentar na quinta-feira, às 20 horas (de Brasília), na Arena Castelão. O duelo será válido pela 32ª rodada da Série A do Brasileirão.

