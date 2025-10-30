Ceará critica erro do árbitro em derrota contra o Fluminense e recorrerá à CBF

O gol de falta do Tricolor das Laranjeiras, marcado aos 25 minutos de jogo, teve origem em uma marcação polêmica do árbitro Flávio Rodrigues de Souza, que assinalou um toque de mão inexistente do zagueiro Marllon na jogada que antecedeu o lance.

Em duelo atrasado da 12ª rodada da Série A, o Ceará foi derrotado pelo Fluminense pelo placar mínimo no Maracanã, nessa quarta-feira, 29. O revés foi marcado pela interferência da arbitragem em detrimento do Ceará.

Após a partida, o Ceará publicou uma nota oficial criticando a atuação do quadro de arbitragem do duelo e demonstrando “total indignação”. O Alvinegro de Porangabuçu afirma ainda que recorrerá à Comissão de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol (CA-CBF) para abordar o erro que prejudicou o Vovô. A reunião com o CA-CBF acontecerá na próxima segunda-feira, 3, na sede da CBF, no Rio de Janeiro (RJ).

Confira a nota na íntegra:

"O Ceará Sporting Club manifesta sua total indignação pela atuação de Flávio Rodrigues de Souza e sua equipe de arbitragem na partida desta quarta-feira, 29, diante do Fluminense, no estádio Maracanã. O Ceará informa ainda que se reunirá com a comissão de arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol, na próxima segunda-feira, 03/11, para discutir o erro grave de hoje."

Árbitro admitiu erro, diz Richardson

Capitão do Ceará na partida, o volante Richardson comentou sobre o erro de arbitragem que culminou no revés. Em entrevista após o jogo, o camisa 26 revelou que o árbitro Flávio Rodrigues admitiu o equívoco ainda no intervalo.

"É complicado falar sempre de arbitragem e não falar do que foi o jogo, mas o erro decidiu a partida. Nós tentamos, mas, acabou o primeiro tempo, fui lá falar com ele e ele achou que eu estava cobrando de forma mal educada. Acabou mandando eu sair, mas assumiu que errou", disse em entrevista após a partida.