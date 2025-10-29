Richardson diz que árbitro reconheceu erro em derrota do Ceará para o Fluminense

Richardson é um dos líderes do elenco do Ceará / Crédito: Samuel Setubal

Um dos capitães do Ceará, o volante Richardson comentou sobre o erro de arbitragem que condicionou a derrota alvinegra para o Fluminense nesta quarta-feira, 29. Em entrevista após o jogo, o camisa 26 revelou que o árbitro Flávio Rodrigues admitiu o equívoco ainda no intervalo. "É complicado falar sempre de arbitragem e não falar do que foi o jogo, mas o erro decidiu a partida. Nós tentamos, mas, acabou o primeiro tempo, fui lá falar com ele e ele achou que eu estava cobrando de forma mal educada. Acabou mandando eu sair, mas assumiu que errou", disse.

No lance em questão, o juiz cometeu um erro grave ao marcar um toque de mão inexistente do zagueiro Marllon, aos 25 minutos, o que gerou o gol do Fluminense, exatamente na cobrança da falta. Leia mais Com erro da arbitragem e atuação apática, Ceará perde para o Fluminense no Maracanã Sobre o assunto Com erro da arbitragem e atuação apática, Ceará perde para o Fluminense no Maracanã "A gente coloca o nosso trabalho em cheque, todo a nossa preparação vai por água abaixo por um erro de arbitragem. Eles podem errar, é do ser humano, mas a cada jogo continuam errando e nada é providenciado. A gente não tem uma saída", afirmou Richardson. Por fim, o volante ainda admitiu que o Vovô não teve boa atuação ante o time carioca e projetou o próximo jogo entre as equipes, que acontece no domingo, 2, pela 31ª rodada da Série A.