Rival do Ceará, Fluminense está 100% como mandante desde chegada de Zubeldia

O Tricolor das Laranjeiras recebe o Vovô nesta quarta-feira, 29, às 19 horas, em duelo atrasado da 12ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro
Em um momento de alta como mandante, o Fluminense recebe o Ceará nesta quarta-feira, 29, às 19 horas, em duelo atrasado da 12ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. No Maracanã, o time carioca tem sido forte desde a mudança no comando técnico.

Na vitória sobre o Internacional, no último sábado, 25, o Tricolor conquistou seu quarto triunfo como mandante sob o comando de Luís Zubeldia. Com este resultado, atualmente, o Tricolor das Laranjeiras possui a sexta melhor campanha como mandante no Brasileirão, com dez vitórias em 14 jogos.

Desde a chegada do treinado argentino, que substituiu Renato Gaúcho, o escrete carioca passou a ter a melhor campanha em seus domínios na elite do futebol nacional, empatado com Bahia, Grêmio e Vasco neste recorte.

Com as vitórias sobre Internacional, Juventude, Atlético-MG e Botafogo, Zubeldía ostenta 100% de aproveitamento atuando em seus domínios. Além disso, nestes quatro jogos, a baliza do goleiro Fábio não foi vazada.

Para efeito de comparação, a última vez que o escrete das Laranjeiras conquistou tal feito foi no ano de 2011, quando, sob o comando de Abel Braga, derrotou Figueirense, Internacional, Ceará e Palmeiras.

Aproveitamento dos mandantes da Série A após a estreia de Zubeldia

  • Fluminense, Bahia, Grêmio e Vasco — 100% de aproveitamento
  • Mirassol e Palmeiras — 83%
  • Internacional — 78%
  • Atlético-MG — 73%
  • Corinthians, Cruzeiro, Flamengo e Vitória — 67%
  • Ceará e Fortaleza — 50%
  • Botafogo, Juventude, RB Bragantino e Santos — 44%
  • São Paulo — 33%
  • Sport — 22%

