Fluminense terá dois desfalques e até três retornos contra o Ceará

Zubeldia foi anunciado como técnico do Tricolor carioca no último mês / Crédito: MARCELO GONÇALVES/FLUMINENSE F.C.

O Fluminense terá dois desfalques e três possíveis retornos para encarar o Ceará nesta quarta-feira, 29, em duelo atrasado da 12ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, às 19 horas, no Maracanã, no Rio de Janeiro. O zagueiro Manoel e o meia Paulo Henrique Ganso estão sendo acompanhados pelo departamento médico do clube. O experiente defensor de 35 anos foi submetido a uma artroscopia no joelho esquerdo, no último sábado, 25, e não deve mais jogar neste ano. A última partida pelo Tricolor das Laranjeiras havia sido em 20 de setembro, quando os cariocas derrotaram o Vitória-BA por 1 a 0.

Além do defensor, quem também deve voltar a estar à disposição é o volante Martinelli. O meio-campista passou por um controle de carga diante do Colorado, tendo sido preservado para evitar o risco de sofrer uma lesão. Por fim, o treinador argentino pode ter mais um reforço para seu meio-campo. O volante Nonato se recuperou de um edema na coxa que o deixou longe dos gramados desde o último dia 16 de setembro, retornou aos treinamentos e pode ser opção no Flu. Provável time do Fluminense para encarar o Ceará Contra o Vovô, Zubeldia deve levar a campo o que considera ser sua equipe ideal, com as peças disponíveis. Em caso de vitória, o Fluminense assumirá a 6ª colocação da Série A, posição que garante vaga à Libertadores do próximo ano.