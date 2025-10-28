Fluminense terá dois desfalques e até três retornos contra o Ceará

Fluminense terá dois desfalques e até três retornos contra o CearáAs equipes se enfrentarão nesta quarta-feira, 29, em duelo atrasado da 12ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro
O Fluminense terá dois desfalques e três possíveis retornos para encarar o Ceará nesta quarta-feira, 29, em duelo atrasado da 12ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, às 19 horas, no Maracanã, no Rio de Janeiro.
O zagueiro Manoel e o meia Paulo Henrique Ganso estão sendo acompanhados pelo departamento médico do clube. O experiente defensor de 35 anos foi submetido a uma artroscopia no joelho esquerdo, no último sábado, 25, e não deve mais jogar neste ano. A última partida pelo Tricolor das Laranjeiras havia sido em 20 de setembro, quando os cariocas derrotaram o Vitória-BA por 1 a 0.
Já o meia de 36 anos, que não entra em campo desde o último dia 13 de setembro, está em fase de transição após se recuperar de uma lesão de grau 2 na panturrilha esquerda. Todavia, o camisa 10 do Flu ainda não retornou aos treinamentos com seus companheiros e deve ser novamente uma baixa contra o Vovô.
Possíveis retornos
Para o embate contra o Alvinegro de Porangabuçu, o Tricolor deve contar com até três retornos. O zagueiro Freytes cumpriu suspensão automática e ficou fora da vitória por 1 a 0 sobre o Internacional, no sábado passado, 25. Voltando a estar à disposição de Zubeldía, ele já deve retornar aos onze iniciais.
Além do defensor, quem também deve voltar a estar à disposição é o volante Martinelli. O meio-campista passou por um controle de carga diante do Colorado, tendo sido preservado para evitar o risco de sofrer uma lesão.
Por fim, o treinador argentino pode ter mais um reforço para seu meio-campo. O volante Nonato se recuperou de um edema na coxa que o deixou longe dos gramados desde o último dia 16 de setembro, retornou aos treinamentos e pode ser opção no Flu.
Provável time do Fluminense para encarar o Ceará
Contra o Vovô, Zubeldia deve levar a campo o que considera ser sua equipe ideal, com as peças disponíveis. Em caso de vitória, o Fluminense assumirá a 6ª colocação da Série A, posição que garante vaga à Libertadores do próximo ano.
O provável Fluminense para enfrentar o Ceará tem Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Facundo Bernal (Martinelli), Hércules e Lucho Acosta; Kevin Serna, Canobbio e John Kennedy (Germán Cano).