Ceará tem dois retornos e duas dúvidas em primeiro jogo contra o Fluminense

Após a derrota para o Atlético-MG no fim de semana, o Ceará volta a campo nesta quarta-feira, 29, às 19 horas para disputar o jogo atrasado da 12ª rodada do Brasileirão, diante do Fluminense, no Maracanã. Para o confronto, o Alvinegro contará com dois retornos importantes, mas ainda tem dúvidas no elenco. Pedro Henrique e Lourenço, que haviam recebido o terceiro cartão amarelo contra o Botafogo e cumpriram suspensão diante do Galo, voltam a ficar à disposição de Léo Condé para o duelo com o Tricolor Carioca.