Ceará tem dois retornos e duas dúvidas em primeiro jogo contra o Fluminense

Ceará tem dois retornos e duas dúvidas em primeiro jogo contra o FluminenseVovô visita o Tricolor Carioca nesta quarta-feira, 29, para disputar jogo atrasado da Série A
Após a derrota para o Atlético-MG no fim de semana, o Ceará volta a campo nesta quarta-feira, 29, às 19 horas para disputar o jogo atrasado da 12ª rodada do Brasileirão, diante do Fluminense, no Maracanã. Para o confronto, o Alvinegro contará com dois retornos importantes, mas ainda tem dúvidas no elenco.
Pedro Henrique e Lourenço, que haviam recebido o terceiro cartão amarelo contra o Botafogo e cumpriram suspensão diante do Galo, voltam a ficar à disposição de Léo Condé para o duelo com o Tricolor Carioca.
No Centro de Saúde e Performance (Cesp), Dieguinho finaliza o processo de transição após sofrer um edema na panturrilha. Já Marcos Victor permanece em tratamento fisioterápico. Com isso, ambos seguem como dúvidas para o confronto no Rio de Janeiro.
Após treinar pela manhã, a delegação alvinegra embarca para a capital fluminense na tarde dessa terça-feira.
Dose dupla de Fluminense
O duelo desta quarta-feira marca o primeiro de uma sequência contra o mesmo adversário. No domingo, 2, Ceará e Fluminense voltam a se enfrentar, dessa vez pela 31ª rodada da Série A. O reencontro acontece na Arena Castelão, às 16 horas.
Com apenas uma vitória nos últimos cinco jogos, o Vovô caiu para a 14ª colocação e viu a distância para a zona de rebaixamento diminuir para quatro pontos. Assim, o Alvinegro precisa reencontrar o caminho das vitórias para se afastar do Z-4 e recuperar a confiança na reta final.
O Fluminense, por sua vez, ocupa a sétima posição e vem de triunfo sobre o Internacional. A equipe comandada por Zubeldía ainda busca se consolidar na disputa por uma vaga na próxima Libertadores.