Com gol relâmpago, Ceará perde para o Atlético-MG e segue sob risco do Z-4 da Série A

O Ceará visitou o Atlético-MG pela 30ª rodada da Série A / Crédito: Felipe Santos / Ceará SC

Com um gol relâmpago sofrido, o Ceará perdeu para o Atlético-MG na tarde deste sábado, 25, na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG), em duelo válido pela 30ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Com o resultado negativo, o Vovô foi ultrapassado pelo Galo na tabela de classificação e segue estagnado nos 35 pontos. Com a derrota do Vitória para o Corinthians, em Salvador, o time cearense ao menos manteve a margem de quatro pontos em relação ao Z-4. Atlético-MG 1x0 Ceará: o jogo Com apenas 22 segundos de bola rolando, o Atlético-MG abriu o placar com bonita finalização de Alan Franco após uma falha geral do sistema defensivo do Vovô. O tento, construído pelo Galo a partir de um ótimo lançamento de Scarpa para Dudu – responsável pela assistência –, tornou-se o mais rápido da atual edição do Campeonato Brasileiro.

Ali, com uma desvantagem tão cedo, o Ceará precisou se portar de forma mais ofensiva, diferente do que costuma ser: reativo e com foco nas transições em velocidade. Quem passou a fazer isso foi o próprio Atlético-MG. E, neste embate de estratégias, o Alvinegro sofreu, sobretudo pelo repertório criativo limitado – algo que já demonstrou em situações anteriores, quando teve que ser proativo com a bola. Os mesmos problemas: pontas isolados, sem opção de passe para evoluir as jogadas em direção à área; pouca associação entre os jogadores no último terço do campo; Pedro Raul solitário entre os dois zagueiros; excesso de cruzamentos, mas pouca eficiência. Por quase 30 minutos da partida, o Alvinegro sequer conseguiu acertar uma finalização que assustasse a meta atleticana. O cenário mudou entre os 28 e 40 minutos da etapa inicial. Neste recorte, o Alvinegro cearense criou duas boas situações para empatar. Uma, com Pedro Raul, que recebeu ótimo passe de Vina e ficou cara a cara com o goleiro Éverson. O centroavante, entretanto, finalizou mal, em cima do camisa 1, e desperdiçou uma chance crucial. A outra foi com Vina, em jogada rápida pelo lado esquerdo, quando Matheus Bahia chegou à linha de fundo e deu um passe voltando para o meio-campista, que estava próximo da marca do pênalti. De frente para a baliza, o camisa 29 bateu de primeira, sem dominar, e isolou. Depois disso, o ritmo voltou a ficar morno, com o Galo longe de fazer uma grande exibição no primeiro tempo.