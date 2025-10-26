Em má fase, Pedro Raul marcou apenas 2 gols nos últimos 18 jogos pelo Ceará

Em má fase, Pedro Raul marcou apenas 2 gols nos últimos 18 jogos pelo CearáCamisa 9 acumula atuações abaixo do esperado. Na derrota para o Atlético-MG, no sábado, 25, desperdiçou chances claras de marcar e foi ponto negativo no time
O centroavante Pedro Raul não vive bom momento no Ceará. Apesar de ser o artilheiro da equipe na temporada com 14 gols marcados, o camisa 9 alvinegro vem deixando a desejar nos jogos recentes da equipe na Série A do Campeonato Brasileiro.
Assim como o time, ele caiu de rendimento e balançou as redes apenas duas vezes nas últimas 18 partidas que disputou com a camisa do Vovô. Das 18, 16 foram válidas pela competição nacional e outras duas pela Copa do Nordeste. No recorte citado, o atacante só marcou contra Sport e Flamengo, além de dar uma assistência na vitória alvinegra por 3 a 0 contra o Santos.
Na derrota para o Atlético-MG, no sábado, 25, Pedro Raul desperdiçou chances claras de marcar e foi ponto negativo no Ceará durante o confronto. Na oportunidade, ele ainda foi substituído por Lucca aos 34 minutos da segunda etapa. Ciente do momento em baixa do centroavante, o técnico do Vovô, Léo Condé, defendeu o jogador.
"O Pedro, nesses últimos jogos, fez um ou dois gols, pouco, principalmente pela expectativa criada com a sua chegada. É um jogador em quem temos confiança. Sabemos que agora restam nove jogos e precisamos passar confiança para ele", disse.