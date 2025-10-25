Com derrota do Vitória, Ceará mantém distância de quatro pontos para o Z-4

O time baiano é o 17º da tabela e principal ameaça dos clubes que estão próximos da zona de rebaixamento, como o Vovô

A derrota para o Atlético-MG, em Belo Horizonte, neste sábado, 25, impactará a colocação do Ceará na tabela de classificação, mas o cenário em relação ao Z-4 não sofrerá alteração em comparação ao início da rodada. Isso porque o Vitória, concorrente direto do Vovô na luta contra o rebaixamento, também perdeu.

O Rubro-Negro baiano recebeu o Corinthians em casa, no Barradão, em Salvador, e não conseguiu somar pontos. Com isso, o Leão permaneceu com 31 pontos, quatro a menos que o Ceará – o mesmo contexto que os dois times tinham antes de entrarem em campo. Apesar disso, o Alvinegro segue sob risco iminente do Z-4.