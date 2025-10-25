Ceará registra segunda derrota consecutiva e chega a dois jogos sem marcar gols no Brasileirão

Ceará registra segunda derrota consecutiva e chega a dois jogos sem marcar gols no BrasileirãoDerrota para o Atlético-MG na Arena MRV mantém o Alvinegro com 35 pontos na 30ª rodada da Série A e indica intensificação da disputa na parte inferior da tabela
O Ceará chegou ao seu segundo jogo consecutivo sem marcar gols após ser derrotado pelo Atlético-MG na tarde deste sábado, 25, na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG), em partida válida pela 30ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O resultado de 1 a 0 para o time mineiro manteve o Ceará estagnado nos 35 pontos na tabela de classificação.
A equipe, no entanto, conseguiu manter a margem de quatro pontos em relação à zona de rebaixamento, beneficiada pela derrota do Vitória para o Corinthians.
O gol da equipe adversária ocorreu logo no primeiro minuto de jogo, definindo o placar final. Apesar da desvantagem, o time comandado pelo treinador Léo Condé buscou o empate.
Ao final da partida, o Ceará exibiu maior volume de jogo e registrou mais finalizações que o Atlético-MG, mas o placar não foi alterado. O Alvinegro, que manteve uma estabilidade na tabela durante o campeonato, agora, na reta final da competição, demonstra sinais de que a disputa pela permanência na Série A deve se intensificar.
Agora, o Ceará terá a semana livre para treinamento e buscar sua recuperação no próximo domingo, 2 de novembro, contra o Fluminense, na Arena Castelão. A partida está marcada para as 16 horas.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente