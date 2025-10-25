Ceará registra segunda derrota consecutiva e chega a dois jogos sem marcar gols no Brasileirão

Galeano, atacante do Ceará, durante partida contra o Atlético-MG em 25 de outubro de 2025 pela Série A do Campeonato Brasileiro / Crédito: Pedro Souza / Atlético

O Ceará chegou ao seu segundo jogo consecutivo sem marcar gols após ser derrotado pelo Atlético-MG na tarde deste sábado, 25, na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG), em partida válida pela 30ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O resultado de 1 a 0 para o time mineiro manteve o Ceará estagnado nos 35 pontos na tabela de classificação. A equipe, no entanto, conseguiu manter a margem de quatro pontos em relação à zona de rebaixamento, beneficiada pela derrota do Vitória para o Corinthians.