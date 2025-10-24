Ceará tem dois desfalques e duas dúvidas para enfrentar Atlético-MG pela Série A

Apesar das baixas, é fundamental que o Vovô conquiste um resultado positivo, mesmo atuando longe de seus domínios, neste sábado, 25, às 16 horas

Para enfrentar o Atlético-MG , o Ceará terá pelo menos dois desfalques na partida deste sábado, 25, às 16 horas, na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG), pela 30ª rodada da Série A. Na lista de ausências estão o meia Lourenço e o atacante Pedro Henrique, suspensos em razão do terceiro cartão amarelo sofrido no duelo contra o Botafogo, no último domingo, 19.

Além deles, o volante Dieguinho e o zagueiro Marcos Victor — únicos desfalques do Vovô na última partida — são dúvidas para o duelo contra o Galo. O defensor, que não entra em campo desde a vitória sobre o Santos, no dia 5 de outubro, esteve fora dos jogos mais recentes realizando tratamento após ser detectado um quadro inflamatório no calcanhar.

Já o meio-campista, que também não atua desde a partida contra o Peixe, está em fase de transição após sofrer um edema muscular na panturrilha e, possivelmente, deve voltar a ser opção para Léo Condé no confronto deste sábado, 25.

Apesar das baixas, é fundamental que o Vovô conquiste um resultado positivo, mesmo atuando longe de seus domínios. Atualmente, o escrete de Porangabuçu ocupa a 13ª colocação, com 35 pontos. Esta campanha posiciona o Alvinegro dois pontos à frente do escrete mineiro e quatro a mais que o Vitória-BA — primeira equipe na zona de rebaixamento.