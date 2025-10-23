Adversário do Ceará, Atlético-MG é o sétimo melhor mandante da Série A

Adversário do Ceará, Atlético-MG é o sétimo melhor mandante da Série ATime mineiro soma 13 partidas em seus domínios, com seis vitórias, seis empates e apenas uma derrota, além de 17 gols marcados e 11 sofridos
Depois de tropeçar contra Sport e Botafogo, o Ceará volta a campo neste sábado, 25, às 16 horas, diante do Atlético-MG na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG). No duelo, que é válido pela 30ª rodada da Série A, o Vovô terá que superar um adversário que vem mostrando força em casa no Brasileirão.
Com 61,5% de aproveitamento e dono do sétimo melhor desempenho como mandante no certame, o time mineiro soma 13 partidas em seus domínios, com seis vitórias, seis empates e apenas uma derrota, além de 17 gols marcados e 11 sofridos.
Ao todo, o Galo venceu Botafogo, Fluminense, Internacional, Red Bull Bragantino, Mirassol e Sport; empatou com São Paulo, Vitória, Corinthians, Santos, Juventude e Cruzeiro; e perdeu apenas para o Grêmio, por 3 a 1, em jogo da 20ª rodada.
No ranking de melhores mandantes da Série A, o Bahia figura em primeiro com 78,6% de aproveitamento (14 jogos, 10 vitórias, três empates e uma derrota). Na sequência, Palmeiras, Cruzeiro, Flamengo e Mirassol dividem a vice-liderança com 77,8%, enquanto o Fluminense aparece em terceiro, com 71,8%.
Vovô busca recuperação
Ocupando a 13ª colocação na tabela do Brasileirão, o Ceará de Léo Condé busca recuperação após oscilação nas últimas rodadas. Uma vitória ante os mineiros levaria o Alvinegro aos 38 pontos somados, número que pode garantir uma vaga no G-10 ao final da rodada.