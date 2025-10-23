Adversário do Ceará, Atlético-MG é o sétimo melhor mandante da Série A

Time mineiro soma 13 partidas em seus domínios, com seis vitórias, seis empates e apenas uma derrota, além de 17 gols marcados e 11 sofridos

Depois de tropeçar contra Sport e Botafogo, o Ceará volta a campo neste sábado, 25, às 16 horas, diante do Atlético-MG na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG). No duelo, que é válido pela 30ª rodada da Série A, o Vovô terá que superar um adversário que vem mostrando força em casa no Brasileirão.

Com 61,5% de aproveitamento e dono do sétimo melhor desempenho como mandante no certame, o time mineiro soma 13 partidas em seus domínios, com seis vitórias, seis empates e apenas uma derrota, além de 17 gols marcados e 11 sofridos.