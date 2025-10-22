Atlético-MG x Ceará: ingressos à venda para a torcida do Vovô

Para adquirir o bilhete do duelo do próximo sábado, 25, é obrigatório realizar o cadastro facial, que deve ser feito pelo mesmo site onde será realizada a compra do ticket

Em um momento decisivo da temporada, o Ceará enfrentará o Atlético-MG no próximo sábado, 25, às 16 horas, em duelo válido pela 30ª rodada do Brasileirão. Para os adeptos do Vovô que desejarem marcar presença na MRV Arena, em Belo Horizonte (MG), iniciou-se, na manhã desta quarta-feira, 22, a venda dos ingressos para os visitantes.

Para adquirir o ticket de entrada, a torcida do Vovô deverá efetuar a compra exclusivamente pela internet, no site ingressos.galonaveia.com.br. Ao todo, 2.500 bilhetes foram destinados à torcida cearense, com valores variando entre R$ 99,65 (inteira) e R$ 49,83 (meia-entrada).

Para a compra, é obrigatório realizar o cadastro facial, que deve ser feito pelo mesmo site em que o ingresso está à venda. O e-ticket (virtual) estará disponível no site 6 horas antes da partida.

Para acessar o bilhete será necessário baixar o SuperApp do Galo nas plataformas App Store (IOS) e Play Store (Android). Já no local, o acesso dos torcedores do Vovô se dará pelos portões 19 e 20, localizados no setor visitante (Rua Margarida de Assis Fonseca).