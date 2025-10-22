Atlético-MG x Ceará: ingressos à venda para a torcida do Vovô; veja carga e valoresPara adquirir o bilhete do duelo do próximo sábado, 25, é obrigatório realizar o cadastro facial, que deve ser feito pelo mesmo site onde será realizada a compra do ticket
Em um momento decisivo da temporada, o Ceará enfrentará o Atlético-MG no próximo sábado, 25, às 16 horas, em duelo válido pela 30ª rodada do Brasileirão. Para os adeptos do Vovô que desejarem marcar presença na MRV Arena, em Belo Horizonte (MG), iniciou-se, na manhã desta quarta-feira, 22, a venda dos ingressos para os visitantes.
Para adquirir o ticket de entrada, a torcida do Vovô deverá efetuar a compra exclusivamente pela internet, no site ingressos.galonaveia.com.br. Ao todo, 2.500 bilhetes foram destinados à torcida cearense, com valores variando entre R$ 99,65 (inteira) e R$ 49,83 (meia-entrada).
Para a compra, é obrigatório realizar o cadastro facial, que deve ser feito pelo mesmo site em que o ingresso está à venda. O e-ticket (virtual) estará disponível no site 6 horas antes da partida.
Para acessar o bilhete será necessário baixar o SuperApp do Galo nas plataformas App Store (IOS) e Play Store (Android). Já no local, o acesso dos torcedores do Vovô se dará pelos portões 19 e 20, localizados no setor visitante (Rua Margarida de Assis Fonseca).
Ocupando a 13ª colocação do Brasileirão, com 35 pontos conquistados, o Ceará chegará ao estádio do Galo após ser derrotado pelo Botafogo, no último domingo, 19. No entanto, os resultados da 29ª rodada aproximaram o escrete de Porangabuçu da zona de rebaixamento, o que ligou o alerta no clube.
Já o Alvinegro Mineiro chega para o duelo em meio à disputa da semifinal da Copa Sul-Americana. Nessa terça-feira, 21, o Galo empatou em 1 a 1 com o Independiente Del Valle, do Equador, no jogo de ida.
Por outro lado, no Brasileirão, os comandados de Sampaoli possuem a pior campanha do returno do certame, tendo conquistado seis pontos em 10 jogos disputados.