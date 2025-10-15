Ceará sofre gol nos minutos finais e fica no empate com o Sport fora de casa

Ceará sofre gol nos minutos finais e fica no empate com o Sport fora de casaA partida foi marcada por um jogo morno no primeiro tempo e aberto no segundo, com o Vovô se defendendo muito bem e perdendo algumas chances claras
O Ceará empatou por 1 a 1 com o Sport, na noite desta quarta-feira, 15, e chegou aos 35 pontos na Série A do Campeonato Brasileiro. O duelo contra a equipe pernambucana aconteceu na Ilha do Retiro, em Recife (PE). Pedro Raul abriu o placar para os cearenses, enquanto Igor Cariús empatou para o Leão
A partida foi marcada por um jogo morno no primeiro tempo e aberto no segundo, com o Vovô se defendendo muito bem e perdendo algumas chances claras, enquanto os donos da casa fizeram uma partida de muito volume, perdendo também alguns gols.
Sport 1x1 Ceará: O jogo
Enfrentando o lanterna da competição e vindo de uma boa vitória contra o Santos, o Ceará foi surpreendido pelos bons minutos iniciais do Sport, especialmente na figura do meio-campista Lucas Lima.
O camisa 10 gostava de se associar a Romarinho, atacante conhecido do futebol cearense. A dupla leonina fazia tabelas pelo lado esquerdo do campo e buscavam Derik Lacerda na área. Quando o jogador não alcançava a bola, o lateral Aderlan tentava complementar o lance no segundo poste.
Um dos motivos pelos quais os donos da casa tinham mais posse de bola nos minutos iniciais era que, quando Bruno Ferreira tentava uma bola longa, os marcadores Pedro Augusto e Zé Lucas conseguiam interceptá-la no meio de campo e fazer com que o Sport rapidamente chegasse ao ataque.
O Leão, contudo, perdeu gás e entre os 15 e os 30 minutos da primeira etapa, o Ceará deu alguns sustos no adversário. O Vovô passou a subir o seu quarteto de ataque para a pressionar a saída de bola do Leão, que por usar três jogadores nessa fase do jogo, acabava ficando em inferioridade numérica.
Assim, o Alvinegro retomava a posse já no último terço do campo e conseguia construir suas jogadas e maneira veloz. O primeiro bom chute veio com Galeano fechando na segunda trave aos 17 minutos, mas a bola passou por cima do gol de Gabriel.
Pouco tempo depois, aos 21, Willian Machado se associou com Matheus Bahia pela esquerda e após uma boa troca de passes, Fernandinho tirou tinta da trave da Ilha do Retiro. Fechando o bom momento cearense no jogo, Mugni arriscou um bom chute de fora da área e ficou perto de tirar o zero do marcador.
O Sport retomou o controle do jogo na parte final do primeiro tempo e até conseguiu levar perigo em uma finalização de Luan Cândido, mas o lateral errou o chute e a partida foi ao intervalo no 0 a 0.
A segunda etapa começou de forma animada para o Ceará. O atacante Fernandinho venceu a marcação de Aderlan e foi parado com falta pelo lateral-direito. Na cobrança do tiro livre, Lourenço deu um belo chute e Gabriel precisou fazer um grande defesa para evitar o gol.
Minutos depois, o Vovô ainda protagonizaria uma sequência de grandes chances perdidas. Fernandinho driblou seu marcador, buscou a finalização e foi travado por um zagueiro, no rebote, Pedro Raul chutou em cima do zagueiro adversário. Em uma terceira oportunidade, Mugni ajeitou para a perna esquerda, mas, também encontrou um defensor Rubro-Negro na trajetória de seu chute.
O Sport chegou a assustar nos poucos contra-ataques que teve. Aos 22 minutos, os donos da casa chegaram ao ataque com Romarinho; o camisa 11 cruzou, a bola bateu no peito do goleiro Bruno Ferreira e sobrou para Derik Lacerda, que mandou por cima do gol.
Buscando manter o nível técnico da equipe, Léo Condé promoveu sua primeira alteração no jogo e colocou Vina no lugar de Mugni. Em sua primeira jogada na partida, o camisa 29 buscou a tabela com Fernandinho, invadiu a área, e deu um bom cruzamento que ninguém conseguiu aproveitar.
Minutos após a entrada do meio-campista, Rafael Ramos e Pedro Henrique também foram acionados pelo técnico do Vovô. Na reta final da etapa complementar, a partida ficou em aberto, com muitas chances dos donos da casa parando em Bruno Ferreira.
Quando o Sport parecia melhor na partida, o Vovô ressurgiu em sua melhor característica. Em um rápido contra-ataque, Vina acionou Pedro Henrique, o camisa 7 foi até a área, atraiu a marcação e achou Pedro Raul, livre na área, que finalizou bem e tirou o 0 do placar.
Com 1 a 0 no marcador, Léo Condé tirou o seu camisa 9 e colocou Richardson e trocou Galeano por Paulo Baya. As alterações reduziram o ritmo da equipe e aos 41 minutos, o lateral Igor Caríus, de cabeça, deixou tudo igual.
Após o 1 a 1, os dois times tiveram chances de sair com os três pontos, mas a falta de capricho foi inimiga e cada um saiu com um ponto conquistado.
Ficha Técnica:
Sport:
4-4-2: Gabriel Vasconcelos; Aderlan, Rafael Thyere, João Silva (Igor Cariús) e Luan Cândido; Zé Lucas (Pablo), Pedro Augusto (Sérgio Oliveira),Romarinho e Lucas Lima; Matheusinho(Barletta) e Derik Lacerda. Técnico: Daniel Paulista
Ceará:
4-3-3: Bruno Ferreira; Fabiano, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia (Rafael Ramos); Zanocelo, Lucas Mugni e Lourenço; Galeano (Paulo Baya),Fernandinho (Pedro Henrique) e Pedro Raul (Richardson). Téc: Léo Condé
Sport x Ceará
28ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A
Local: Ilha do Retiro, em Recife (PE)
Gols: Pedro Raul aos 37 do 2T (Ceará); igor Cariús aos 41 do 2T (Sport)
Cartões Amarelos: Derik Lacerda, Aderlan, Rafael Thyere (Sport); Lucas Mugni (Ceará)
Árbitro: Savio Pereira Sampaio/DF
Assistentes: Brigida Cirilo Ferreira/AL e Felipe Alan Costa de Oliveira/MG
VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro/RN
Público e renda: 14.494 pessoas e renda de R$ 321.215,00