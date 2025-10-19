Apático, Ceará é derrotado por 2 a 0 pelo Botafogo no Castelão pela Série A

Está foi a 11ª derrota do Ceará nesta edição do Brasileirão / Crédito: Samuel Setubal

O Ceará foi superado pelo Botafogo na noite deste domingo, 19, na Arena Castelão. Em um jogo apático do Vovô, os visitantes fizeram 2 a 0 e, sem muito esforço, conquistaram a vitória. Os gols da partida foram marcados por Chris Ramos e Jeffinho. Em um primeiro tempo sem brio, o Alvinegro até criou algumas chances para abrir o placar, mas, com uma imensa dificuldade, não conseguiram superar o sistema defensivo botafoguense, que, em um momento, de desatenção da defesa do Vovô, abriu o placar com o centroavante espanhol.

Já na segunda etapa a partida manteve o ritmo do primeiro tempo. O Alvinegro de Porangabuçu tentou incessantemente romper a defesa do Botafogo, mas sem exito. E, novamente em uma falha defensiva, os cariocas marcaram um novo tento e sacramentaram a 11ª derrota do Ceará neste Brasileirão. Ceará 0 x 2 Botafogo: sobre o jogo A primeira grande chance da partida foi do Ceará. Aos 9 minutos, após cobrança de falta de Mugni, Pedro Raul tenta alcançar a bola dentro da pequena área, mas acaba errando o movimento técnico e a bola esbarra em Léo Linck, que defende no susto. A resposta dos visitantes só foi acontecer aos 23min. No lance, Allan achou belo lançamento longo para Vitinho, nas costas de Matheus Bahia. O lateral botafoguense conduziu até a área e tocou para Santi Rodrigues que, sozinho, próximo à marca do pênalti, chutou para fora, rente a trave de Bruno Ferreira. Apesar das boas chances de cada lado, o lance capital da partida aconteceu aos 38 minutos. Em um momento de desatenção defensiva do Alvinegro de Porangabuçu, o Botafogo — em poucos passes — encontrou Santi Rodrigues na intermediária de ataque. O uruguaio levantou a cabeça e tocou para Chris Ramos, que recebeu com espaço, entre os zagueiros do Vovô, para abrir o placar na Arena Castelão.

Quatro minutos após o gol sofrido, o Ceará, em uma tentativa de resposta, quase empata o placar. Após cruzamento vindo da esquerda, Galeano escora de cabeça para o meio da área. Pedro Raul se adiantou ao zagueiro botafoguense, tirou Léo Linck da jogada e finalizou, mas Marçal, em cima da linha, evitou o gol do camisa 9. Antes do fim da primeira etapa, aos 44, Lourenço cobrou uma falta pelo lado esquerdo que, com perigo, assustou o arqueiro carioca. Após 33 minutos sem nenhum destaque na etapa final, Vitinho conseguiu boa jogada pela direita — após um erro na saída de bola do Ceará — e cruzou para Chris Ramos.