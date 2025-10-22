"O campeonato nos permite sonhar", diz Willian Machado sobre Ceará buscar vaga na Sula

Willian Machado, zagueiro do Ceará, é um dos destaques da equipe nesta temporada / Crédito: Felipe Santos/Ceará SC

Titular absoluto do Ceará, o zagueiro Willian Machado concedeu entrevista coletiva na tarde desta quarta-feira, 22, no CT de Porangabuçu. Na conversa com a imprensa, o camisa 23 do Vovô avaliou a possibilidade da equipe garantir uma vaga na Copa Sul-Americana de 2026 e afirmou que o desejo do elenco é o mesmo da torcida. "O que nos foi passado é que o objetivo do clube, que todo mundo tem ciência, é a permanência. Porém, devido aos jogos que a gente faz contra grandes adversários, a gente sente que pode dar um passo a mais e buscar uma competição sul-americana. Isso é nítido. O torcedor tem esse sentimento, e a gente também. Obviamente, a gente quer atingir a pontuação segura para buscar isso. O campeonato nos permite sonhar", comentou.