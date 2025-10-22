Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

"O campeonato nos permite sonhar", diz Willian Machado sobre Ceará buscar vaga na Sula

Zagueiro também foi questionado acerca da redução da vantagem do Alvinegro em relação ao Z-4, que já chegou a ser de nove pontos e agora está em quatro
Titular absoluto do Ceará, o zagueiro Willian Machado concedeu entrevista coletiva na tarde desta quarta-feira, 22, no CT de Porangabuçu. Na conversa com a imprensa, o camisa 23 do Vovô avaliou a possibilidade da equipe garantir uma vaga na Copa Sul-Americana de 2026 e afirmou que o desejo do elenco é o mesmo da torcida. 

"O que nos foi passado é que o objetivo do clube, que todo mundo tem ciência, é a permanência. Porém, devido aos jogos que a gente faz contra grandes adversários, a gente sente que pode dar um passo a mais e buscar uma competição sul-americana. Isso é nítido. O torcedor tem esse sentimento, e a gente também. Obviamente, a gente quer atingir a pontuação segura para buscar isso. O campeonato nos permite sonhar", comentou.

Na sequência, o defensor foi questionado acerca da redução da vantagem do Alvinegro em relação ao Z-4, que já chegou a ser de nove pontos e agora está em quatro. De acordo com ele, o sinal de alerta sempre esteve ligado internamente. 

"Tínhamos uma margem maior em relação aos clubes do Z-4, porém, sempre tivemos ciência do nosso campeonato. Nosso sinal de alerta estava ligado desde o início da temporada porque é um campeonato muito traiçoeiro. Nós acompanhamos os resultados, mas sabemos que dependemos só de nós."

Atualmente, o Ceará ocupa a 13ª posição na tabela de classificação, com 35 pontos somados. O time entra em campo no sábado, 25, às 16 horas (de Brasília), diante do Atlético-MG, fora de casa.


