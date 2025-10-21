Ceará tem a 5ª pior campanha como mandante no Brasileirão; veja números

Ceará tem a 5ª pior campanha como mandante no Brasileirão; veja númerosEm 14 jogos em casa nesta Série A, Alvinegro só conquistou metade dos pontos disputados. Vovô tem segundo pior ataque como mandante na competição
Após o encerramento da 29ª rodada, o Ceará figura como o quinto pior mandante desta edição da Série A, com apenas 50% de aproveitamento. Com a derrota por 2 a 0 para o Botafogo, no último domingo, 19, o Alvinegro estacionou em 21 pontos conquistados nos 14 jogos disputados em casa.
Neste recorte, o Vovô acumula seis vitórias, três empates e cinco derrotas, com 50% de aproveitamento. Foram apenas 14 gols anotados — o segundo pior neste quesito — e somente 11 tentos sofridos — o terceiro melhor.
Se tivesse vencido o Glorioso, por exemplo, a equipe de Porangabuçu terminaria a rodada na nona colocação, com 38 pontos, aproximando-se ainda mais da meta inicial de 45 pontos para fugir do rebaixamento.
Os repetidos tropeços dentro de casa têm complicado a vida do Vovô neste Brasileirão. O mando de campo, que era um grande trunfo para o time de Léo Condé, hoje não é mais. No começo da competição, a equipe chegou a cinco jogos de invencibilidade como mandante, conquistando vitórias em cima de Grêmio, Vasco, Vitória e Sport, além de um empate contra o São Paulo no meio do caminho.
Esta sequência, porém, foi quebrada: o Alvinegro sofreu três derrotas seguidas para Atlético-MG, Corinthians e Mirassol jogando na Arena Castelão. Nos seis jogos seguintes foram duas vitórias, dois empates e dois reveses.
“É o campeonato, não é só o Ceará que tropeça em casa, os adversários também. A gente está disputando uma competição de alto nível, mas jogando de igual para igual contra qualquer adversário, tanto dentro quanto fora”, ponderou Condé.
Os pontos perdidos pesam na situação do Alvinegro. Com mais um resultado negativo em seus domínios, a equipe cearense concluiu a rodada na 13ª colocação da Série A, com 35 pontos somados, fora da zona de classificação para a Sul-Americana e apenas quatro pontos acima do Vitória, primeiro time dentro do Z4.
Desempenho como visitante
Algo que vem auxiliando na campanha do Vovô são os resultados positivos obtidos fora de casa. Nos cinco jogos mais recentes como visitante, só perdeu para o Vitória, conseguindo três empates (contra Grêmio, Vasco e Sport), além do triunfo em cima do São Paulo.
Atualmente, o Ceará é o oitavo melhor time fora de casa do torneio, com 14 pontos conquistados em 14 partidas. Ao todo no Brasileirão foram três vitórias, cinco empates e seis derrotas, um aproveitamento de 33,33%.
Na próxima rodada, o desafio do Alvinegro será justamente longe dos seus domínios, contra o Atlético-MG. O jogo será no sábado, 25, às 16 horas, na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG).