Vitória vence Santos na Vila e diminui distância do Ceará para o Z-4

Vitória vence Santos na Vila e diminui distância do Ceará para o Z-4Vovô repete a pontuação da 22ª rodada e volta a ter só quatro pontos de vantagem para o Z-4, menor margem da temporada
Encerrando a 29ª rodada da Série A, na noite dessa segunda-feira, 20, o Vitória venceu o Santos por 1 a 0 na Vila Belmiro e deixou a situação do Ceará mais delicada na tabela. Com o resultado, a diferença do Alvinegro para a zona de rebaixamento caiu para quatro pontos. O Santos, primeiro time fora do Z-4, tem 31 pontos — mesma pontuação do Vitória, que abre a zona da degola. O time baiano, porém, tem um jogo a mais que o Alvinegro.
Após a derrota por 2 a 0 para o Botafogo no fim de semana, o Vovô permanece com 35 pontos, repetindo a marca da 22ª rodada, quando também chegou a ficar apenas quatro pontos acima do Z-4, sua menor vantagem na temporada.
Apesar da aproximação dos adversários, o cenário do Ceará ainda não é dos mais preocupantes. A equipe de Leo Condé tem dez partidas restantes no Campeonato, sendo cinco como mandante e cinco como visitante. Para atingir os 45 pontos e garantir a permanência na Série A, o time precisa somar ao menos dez pontos nessa reta final.
Por outro lado, o Alvinegro vê enfraquecer a disputa por uma vaga na Copa Sul-Americana. Após o encerramento da 29ª rodada, as chances de classificação caíram para 48%, segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).
O Ceará volta a campo no próximo sábado, 25, às 16 horas, para enfrentar o Atlético-MG na Arena MRV, pela 30ª rodada do Brasileirão.