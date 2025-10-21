Vitória vence Santos na Vila e diminui distância do Ceará para o Z-4

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL,19-10-2025: Vina em Ceará x Botafogo pelo Campeonato Brasileiro Serie A na Arena Castelão. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) / Crédito: Samuel Setubal

Encerrando a 29ª rodada da Série A, na noite dessa segunda-feira, 20, o Vitória venceu o Santos por 1 a 0 na Vila Belmiro e deixou a situação do Ceará mais delicada na tabela. Com o resultado, a diferença do Alvinegro para a zona de rebaixamento caiu para quatro pontos. O Santos, primeiro time fora do Z-4, tem 31 pontos — mesma pontuação do Vitória, que abre a zona da degola. O time baiano, porém, tem um jogo a mais que o Alvinegro. Após a derrota por 2 a 0 para o Botafogo no fim de semana, o Vovô permanece com 35 pontos, repetindo a marca da 22ª rodada, quando também chegou a ficar apenas quatro pontos acima do Z-4, sua menor vantagem na temporada.