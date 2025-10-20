Condé ameniza tropeço no Castelão: "Não é só o Ceará que perde em casa"

Atualmente, o Ceará possui a quinta pior campanha como mandante na Série A / Crédito: Samuel Setubal

O Ceará foi novamente superado pelo Botafogo nesta edição da Série A do Campeonato Brasileiro. Após a nova derrota, dessa vez por 2 a 0, na noite deste domingo, 19, na Arena Castelão, Léo Condé amenizou o resultado ao referir-se à força de seus adversários neste Brasileirão. Além disso, o comandante Alvinegro ressaltou o nível de enfrentamento de seus comandados durante esses jogos de “alto nível” e a força do certame.