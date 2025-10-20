Condé ameniza tropeço no Castelão: "Não é só o Ceará que perde em casa"No duelo contra o Alvinegro Carioca, o Vovô chegou a finalizar mais que o dobro das vezes que seu adversário, mas sem efetividade
O Ceará foi novamente superado pelo Botafogo nesta edição da Série A do Campeonato Brasileiro. Após a nova derrota, dessa vez por 2 a 0, na noite deste domingo, 19, na Arena Castelão, Léo Condé amenizou o resultado ao referir-se à força de seus adversários neste Brasileirão.
Além disso, o comandante Alvinegro ressaltou o nível de enfrentamento de seus comandados durante esses jogos de “alto nível” e a força do certame.
“Acho que é o campeonato, não é só o Ceará que tropeça em casa, os adversários também. A gente tá disputando uma competição de alto nível, mas a gente tá jogando de igual para igual contra qualquer adversário, tanto dentro quanto fora”, disse Condé.
“São adversários assim, qualificados, cirúrgicos, como falei, a gente enfrentou o atual campeão brasileiro, o atual campeão da Libertadores, e, assim, os caras têm pouca oportunidade e definem o jogo. A gente tem que continuar trabalhando, produzindo, criando volume de jogo, competindo, independente de ser dentro ou fora de casa”, concluiu.
Até este momento da competição, o Ceará possuí a quinta pior campanha como mandante na Série A — podendo se tornar a quarta, em caso de triunfo do Santos sobre o Vitória, na noite desta segunda-feira, 20.
No duelo contra o Alvinegro Carioca, o escrete de Porangabuçu chegou a criar algumas oportunidades de gol, tendo finalizado, até mesmo, mais que o dobro das vezes de seu adversário (21 contra 10). No entanto, as falhas defensivas dos mandantes, somadas à alta eficiência de seu adversário, resultaram na derrota do Vovô.