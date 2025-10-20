Ceará encara oscilação em casa e só venceu dois dos últimos nove jogos como mandante

A oscilação recente nos resultados em seus domínios tem gerado certa frustração entre os torcedores do Vovô / Crédito: Samuel Setubal

Em seu ano de retorno à Série A do Campeonato Brasileiro, o Ceará vem fazendo uma campanha acima das expectativas iniciais na elite do futebol nacional. No entanto, apesar da posição relativamente confortável na tabela, os jogos como mandante têm sido uma dor de cabeça para o Alvinegro de Porangabuçu. Nos últimos nove compromissos em casa, o Vovô venceu apenas duas vezes — superando o RB Bragantino, por 1 a 0, e o Santos, por 3 a 0. Nas outras sete oportunidades, empatou duas (diante de Flamengo e Bahia) e foi derrotado por Botafogo, Juventude, Mirassol, Corinthians e Atlético-MG.