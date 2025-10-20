Ceará encara oscilação em casa e só venceu dois dos últimos nove jogos como mandante

Ceará encara oscilação em casa e só venceu dois dos últimos nove jogos como mandanteNo começo do campeonato, o Ceará chegou a ficar invicto por cinco jogos como mandante, conquistando 13 dos 15 pontos disputados em casa
Em seu ano de retorno à Série A do Campeonato Brasileiro, o Ceará vem fazendo uma campanha acima das expectativas iniciais na elite do futebol nacional. No entanto, apesar da posição relativamente confortável na tabela, os jogos como mandante têm sido uma dor de cabeça para o Alvinegro de Porangabuçu.
Nos últimos nove compromissos em casa, o Vovô venceu apenas duas vezes — superando o RB Bragantino, por 1 a 0, e o Santos, por 3 a 0. Nas outras sete oportunidades, empatou duas (diante de Flamengo e Bahia) e foi derrotado por Botafogo, Juventude, Mirassol, Corinthians e Atlético-MG.
A estatística chama atenção, principalmente se comparada ao início da campanha alvinegra no Brasileirão, quando a equipe teve um desempenho sólido em casa.
Naquele momento, o Ceará chegou a ficar invicto por cinco jogos como mandante, conquistando 13 dos 15 pontos disputados em casa.
Oscilação “natural”
Na entrevista coletiva pós-jogo, o comandante do Vovô, Léo Condé, amenizou o resultado negativo em seus domínios ao referir-se à força de seus adversários neste Brasileirão.
“Acho que é o campeonato, não é só o Ceará que tropeça em casa, os adversários também. A gente tá disputando uma competição de alto nível, mas a gente tá jogando de igual para igual contra qualquer adversário, tanto dentro quanto fora”, disse Condé.
Até este momento da competição, o Ceará possuí a quinta pior campanha como mandante na Série A — podendo se tornar a quarta, em caso de triunfo do Santos sobre o Vitória, na noite desta segunda-feira, 20.