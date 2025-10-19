Com derrota, Ceará pode terminar a 29ª rodada a quatro pontos do Z-4 da Série A

A situação ocorrerá caso o Vitória vença o Santos fora de casa, nesta segunda-feira, 20. Caso o time baiano seja derrotado, o Vovô mantém os sete pontos de margem para o Z-4

Para isso, o Vitória, que é o 17º colocado na tabela, precisa vencer o Santos, na Vila Belmiro, em duelo que ocorre nesta segunda-feira, 20. Caso aconteça, o time baiano chegará aos 31 pontos – igualando-se ao Peixe – e encurtará a diferença que possui para o Vovô, atualmente de sete pontos.

Sem conseguir se embalar no Campeonato Brasileiro, o Ceará pode terminar a 29ª rodada com um cenário pior do que aquele com que iniciou. Com a derrota para o Botafogo, na Arena Castelão, neste domingo, 19, por 2 a 0, o Alvinegro de Porangabuçu corre o risco de ficar a apenas quatro pontos de distância da zona de rebaixamento.

Já se o Santos vencer o confronto, o cenário para o Ceará contra o rebaixamento segue o mesmo: sete pontos de margem. Na hipótese de empate na Vila Belmiro, a distância diminui para seis pontos.

Na tabela, o Ceará está na 13ª colocação, com 35 pontos, empatado com o Internacional. O time cearense tem melhor saldo de gols em relação ao Colorado e, por isso, ocupa uma melhor posição na classificação. Logo atrás, em 14º, está o Atlético-MG, com 33 pontos, seguido pelo Santos, com 31.

Na próxima rodada, o Ceará enfrenta justamente o Atlético-MG, em confronto direto na parte de baixo da tabela. O duelo acontece na casa do Galo, em Belo Horizonte (MG), no sábado, dia 25. Depois disso, o Vovô faz dois jogos seguidos contra o Fluminense: o primeiro fora de casa, no dia 29, e o segundo no Castelão, no dia 2 de novembro.