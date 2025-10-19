Zanocelo reconhece "resultado ruim" após derrota do Ceará para Botafogo no Castelão

Zanocelo reconhece "resultado ruim" após derrota do Ceará para Botafogo no CastelãoCom o placar adverso, o Vovô terminou esta rodada na 13º colocação do Brasileirão, com 35 pontos conquistados
O Ceará foi novamente derrotado pelo Botafogo nesta Série A. Após ser batido no primeiro turno, o Vovô recebeu os cariocas, na noite deste domingo, 19, e foram novamente superados pelo Glorioso, desta vez por 2 a 0, na Arena Castelão. Após a partida, o meia Vinicius Zanocelo falou sobre o sentimento após mais uma derrota como mandante neste Brasileirão.
“Foi um resultado ruim. Dentro de casa, a gente esperava sair com os três pontos daqui. Sempre que a gente joga em casa, esse é o pensamento, sair com os três pontos. Infelizmente a gente saiu com a derrota hoje. Eu acho que eles tiveram duas oportunidades, conseguiram converter em gol”, disse Zanocelo.
Durante a primeira etapa, o Vovô até criou algumas oportunidades de abrir o placar, mas viram Chris Ramos abrir o placar para os visitantes próximo ao fim da primeira etapa. No segundo tempo, o escrete de Porangabuçu até tentou, mas foi ineficiente e viu o Botafogo ampliar o marcador e controlar o restante da partida até o fim.
“No segundo tempo a gente melhorou, tivemos mais oportunidades. Eu acho que o primeiro tempo foi igual. E no segundo, eles estavam com o resultado de 1 a 0. E aí baixaram os blocos, baixaram as linhas. Ainda conseguimos ter chances de gol, mas não conseguimos converter. Agora trabalhar durante a semana pra poder recuperar esses pontos”, concluiu o meia.
Com o placar adverso, o Vovô terminou esta rodada na 13º colocação do Brasileirão, com 35 pontos conquistados. Agora, o Ceará se prepara para encarar o Atlético-MG no próximo sábado, 25, na Arena MRV, em duelo da 30ª rodada desta Série A.