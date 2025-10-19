Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Zanocelo reconhece "resultado ruim" após derrota do Ceará para Botafogo no Castelão

Com o placar adverso, o Vovô terminou esta rodada na 13º colocação do Brasileirão, com 35 pontos conquistados
O Ceará foi novamente derrotado pelo Botafogo nesta Série A. Após ser batido no primeiro turno, o Vovô recebeu os cariocas, na noite deste domingo, 19, e foram novamente superados pelo Glorioso, desta vez por 2 a 0, na Arena Castelão. Após a partida, o meia Vinicius Zanocelo falou sobre o sentimento após mais uma derrota como mandante neste Brasileirão.

“Foi um resultado ruim. Dentro de casa, a gente esperava sair com os três pontos daqui. Sempre que a gente joga em casa, esse é o pensamento, sair com os três pontos. Infelizmente a gente saiu com a derrota hoje. Eu acho que eles tiveram duas oportunidades, conseguiram converter em gol”, disse Zanocelo.

Durante a primeira etapa, o Vovô até criou algumas oportunidades de abrir o placar, mas viram Chris Ramos abrir o placar para os visitantes próximo ao fim da primeira etapa. No segundo tempo, o escrete de Porangabuçu até tentou, mas foi ineficiente e viu o Botafogo ampliar o marcador e controlar o restante da partida até o fim.

“No segundo tempo a gente melhorou, tivemos mais oportunidades. Eu acho que o primeiro tempo foi igual. E no segundo, eles estavam com o resultado de 1 a 0. E aí baixaram os blocos, baixaram as linhas. Ainda conseguimos ter chances de gol, mas não conseguimos converter. Agora trabalhar durante a semana pra poder recuperar esses pontos”, concluiu o meia.

Com o placar adverso, o Vovô terminou esta rodada na 13º colocação do Brasileirão, com 35 pontos conquistados. Agora, o Ceará se prepara para encarar o Atlético-MG no próximo sábado, 25, na Arena MRV, em duelo da 30ª rodada desta Série A.

