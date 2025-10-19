Zanocelo reconhece "resultado ruim" após derrota do Ceará para Botafogo no Castelão

Zanocelo no jogo Ceará x Botafogo, no Castelão, pela Série A 2025 / Crédito: Samuel Setubal

O Ceará foi novamente derrotado pelo Botafogo nesta Série A. Após ser batido no primeiro turno, o Vovô recebeu os cariocas, na noite deste domingo, 19, e foram novamente superados pelo Glorioso, desta vez por 2 a 0, na Arena Castelão. Após a partida, o meia Vinicius Zanocelo falou sobre o sentimento após mais uma derrota como mandante neste Brasileirão. “Foi um resultado ruim. Dentro de casa, a gente esperava sair com os três pontos daqui. Sempre que a gente joga em casa, esse é o pensamento, sair com os três pontos. Infelizmente a gente saiu com a derrota hoje. Eu acho que eles tiveram duas oportunidades, conseguiram converter em gol”, disse Zanocelo.