Ceará não venceu na Série A em três jogos sem Dieguinho; veja retrospecto

Ceará não venceu na Série A em três jogos sem Dieguinho; veja retrospectoO camisa 20 do Vovô sofreu um edema muscular na panturrilha na vitória sobre o Santos, pela 27ª rodada desta Série A
O Ceará foi derrotado por 2 a 0 para o Botafogo na noite deste domingo, 19, na Arena Castelão. Em um jogo de baixa intensidade, a equipe de Léo Condé sentiu falta de um dos seus principais nomes nesta Série A: Dieguinho.
O camisa 20 do Vovô, que já havia sido desfalque no empate contra o Sport, após sofrer um edema muscular na panturrilha na partida contra o Santos, não esteve, novamente, à disposição do comandante Alvinegro e sua ausência foi perceptível em campo.
Conforme o Departamento Médico do Alvinegro de Porangabuçu, o volante, que é um dos principais destaques dessa campanha do Vovô, permanece em transição após a lesão.
Com essa derrota para o Alvinegro Carioca, o meio-campista de 29 anos não foi relacionado pela terceira vez neste Campeonato Brasileiro — em nenhuma delas o Ceará saiu de campo vencedor.
Além da derrota deste domingo, 19, e do empate com o Sport, citados anteriormente, Dieguinho já havia sido desfalque quatro rodadas atrás.
Na ocasião, o volante cumpriu suspensão automática — devido o acumulo de cartões — e viu o Vovô ser superado pelo Vitória por 1 a 0 no Barradão, em Salvador.
Veja retrospecto sem o camisa 20
- Rodada 26 | Vitória 1 x 0 Ceará
- Rodada 28 | Sport 1 x 1 Ceará
- Rodada 29 | Ceará 0 x 2 Botafogo