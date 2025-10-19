Ceará não venceu na Série A em três jogos sem Dieguinho; veja retrospecto

O Ceará não venceu nesta Série A sem Dieguinho em campo / Crédito: Samuel Setubal

O Ceará foi derrotado por 2 a 0 para o Botafogo na noite deste domingo, 19, na Arena Castelão. Em um jogo de baixa intensidade, a equipe de Léo Condé sentiu falta de um dos seus principais nomes nesta Série A: Dieguinho. O camisa 20 do Vovô, que já havia sido desfalque no empate contra o Sport, após sofrer um edema muscular na panturrilha na partida contra o Santos, não esteve, novamente, à disposição do comandante Alvinegro e sua ausência foi perceptível em campo.