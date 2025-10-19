Transmissão de Ceará x Botafogo: assistir ao vivo - online e grátis

Jogo do Brasileirão entre Ceará e Botafogo acontece hoje, 19, e tem transmissão ao vivo; assista ao jogo online e grátis

Ceará e Botafogo jogam hoje, domingo, 19 de outubro (19/10), em partida pela 29ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025.

O jogo tem transmissão ao vivo e com imagens no Premiere (serviço de pay-per-view), além de narração na Rádio O POVO CBN e O POVO CBN Cariri, disponível no Youtube do Esportes O POVO.