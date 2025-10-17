Nutricionista do Ceará integrará comissão técnica da seleção na Copa do Mundo Sub-17

Nutricionista do Ceará integrará comissão técnica da seleção na Copa do Mundo Sub-17No Ceará desde 2016, a profissional ficará a disposição da seleção brasileira para a Copa do Mundo da modalidade, que ocorrerá no Catar
Nutricionista do Ceará desde 2016, Camila Mazerro foi convocada pela seleção brasileira de futebol para integrar a comissão técnica da equipe sub-17, que disputará a Copa do Mundo da categoria no Catar. A profissional se apresentará na Granja Comary na próxima segunda-feira, 20, onde permanecerá até o dia 28, antes do embarque para o Mundial, que terá início em novembro.
A convocação foi motivo de celebração tanto no clube quanto para a própria profissional. Camila destacou que o chamado é resultado de um trabalho coletivo desenvolvido no Vovô.
“Mais do que um reconhecimento pessoal, vejo essa oportunidade como reflexo do trabalho conjunto que realizamos diariamente no Ceará e, de forma integrada, no CESP. Minha equipe — do refeitório à nutrição, da base ao profissional — atua com dedicação, profissionalismo e compromisso com o desenvolvimento dos nossos atletas. Sou grata a todos, pois sozinha não se constrói nada”, afirmou.
A nutricionista também ressaltou o orgulho de representar o Ceará em um cenário mundial. "É um orgulho representar a maior instituição do futebol brasileiro, que confia no meu trabalho, e uma grande responsabilidade contribuir para o crescimento e a performance da nossa seleção. Vou me empenhar para honrar tanto a camisa verde e amarela quanto o escudo do meu clube, levando o melhor da nossa metodologia e da nutrição esportiva brasileira", concluiu.