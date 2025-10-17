Nutricionista do Ceará integrará comissão técnica da seleção na Copa do Mundo Sub-17

Nutricionista do Ceará, Camila Mazetto foi convocada para a comissão técnica da Seleção Brasileira Sub-17 na Copa do Mundo. / Crédito: Gabriel Silva/Ceará SC

Nutricionista do Ceará desde 2016, Camila Mazerro foi convocada pela seleção brasileira de futebol para integrar a comissão técnica da equipe sub-17, que disputará a Copa do Mundo da categoria no Catar. A profissional se apresentará na Granja Comary na próxima segunda-feira, 20, onde permanecerá até o dia 28, antes do embarque para o Mundial, que terá início em novembro. A convocação foi motivo de celebração tanto no clube quanto para a própria profissional. Camila destacou que o chamado é resultado de um trabalho coletivo desenvolvido no Vovô.