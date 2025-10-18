Ceará goleia The Blessed e mantém liderança no Cearense Feminino 2025O próximo compromisso será diante do São Gonçalo, no dia 1º de novembro, novamente no Estádio Franzé Moraes, às 15 horas
O Ceará manteve o bom momento no Campeonato Cearense Feminino 2025 ao vencer o The Blessed por 6 a 1, neste sábado, 18, no Estádio Franzé Moraes, em Itaitinga. A partida foi válida de forma antecipada pela quinta rodada da competição estadual. Os gols alvinegros foram marcados por Kailany, duas vezes, além de Bia, Evelyn, Paulinha e Bianquinha.
Com o resultado, o time comandado por Erivelton Viana chegou aos 10 pontos e segue na liderança do Grupo A. Em quatro partidas disputadas até aqui, as Meninas do Vozão somam três vitórias e um empate, com expressivo saldo ofensivo — 25 gols marcados e apenas quatro sofridos —, consolidando-se como uma das principais forças da competição.
O domínio do Vovô foi amplo durante todo o confronto, com a equipe mostrando intensidade desde o início e impondo ritmo ofensivo diante do adversário. O desempenho coletivo chamou atenção, especialmente pela movimentação e pela eficiência nas finalizações, fatores que têm sido destaque na campanha da equipe nesta edição do torneio.
O próximo compromisso será diante do São Gonçalo, no dia 1º de novembro, novamente no Estádio Franzé Moraes, às 15 horas. O duelo será válido pela quarta rodada do Estadual e representa mais uma oportunidade para o time manter a invencibilidade e ampliar a vantagem na tabela de classificação.