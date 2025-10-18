Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ceará x Botafogo pela Série A 2025: veja escalação provável, retrospecto e análise

Os times se enfrentarão neste domingo, 19, na Arena Castelão, em duelo da 29ª rodada do certame nacional
Autor Mateus Moura
Querendo voltar ao G-10 do Campeonato Brasileiro, o Ceará recebe o Botafogo neste domingo, 19, às 18h30min, na Arena Castelão, em duelo válido pela 29ª rodada. Além de olhar para a parte de cima da tabela, já que está com apenas três pontos a menos que o São Paulo, atual oitavo colocado, o Vovô também precisa da vitória diante do Glorioso para seguir mantendo uma margem segura em relação à zona de rebaixamento.

Ceará x Botafogo pela Série A 2025: como chega o Vovô

Vindo de um empate contra o Sport, na Ilha do Retiro, o Alvinegro acabou perdendo posições após o fim da rodada passada, já que alguns rivais diretos, como Vasco e Grêmio, venceram seus jogos. No melhor dos cenários, com o Ceará derrotando o Botafogo e Grêmio (11º), Vasco (10º), Bragantino (9º) e São Paulo (8º) tropeçando – este último precisando perder –, os comandados de Léo Condé subiriam para a oitava colocação.

Outro fator importante que uma eventual vitória traria é em relação ao principal objetivo do clube nesta edição do certame: escapar do Z-4. Na projeção da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), 44 pontos representam uma margem segura contra o rebaixamento – apenas 8% de risco. Ou seja, caso supere o Glorioso, o Vovô chegará a 38 pontos e ficará a seis de distância para alcançar o número citado.

“Sabemos que será um jogo difícil. É um time que briga pelo G-4 do Campeonato, vem de derrota em clássico e, por isso, chega mordido para jogar contra a gente. Temos que aproveitar o fator casa e, desde já, chamar nosso torcedor para lotar a Arena Vozão. Somos fortes em casa e, com a Arena cheia, ainda mais. Sabemos o quanto eles nos apoiam, nos ajudam como nosso 12º jogador, e lotar a Arena será de suma importância”, avaliou Zanocelo.

Para o jogo, o técnico Léo Condé deve contar com todo o elenco à disposição. Fernando Sobral, liberado do duelo contra o Sport por conta do falecimento de sua mãe, foi reintegrado ao grupo. As dúvidas ficam por conta do volante Dieguinho e do zagueiro Marcos Victor, que foram ausências contra o Rubro-Negro por questões físicas.

Ceará x Botafogo pela Série A 2025: como chega o Fogão

E, como ressaltado pelo volante do Ceará, o Botafogo vem de resultados negativos no Brasileirão. Embora esteja na quinta colocação, com 43 pontos, a equipe carioca vive um momento turbulento, com o técnico Davide Ancelotti – filho de Carlo Ancelotti, comandante da seleção brasileira – sob pressão no cargo.

Nos últimos cinco jogos disputados na elite nacional, o Botafogo perdeu três – um deles no clássico contra o Flamengo, na quarta-feira passada, por 3 a 0, no Nilton Santos. Neste recorte, o Alvinegro venceu somente um confronto, diante do Bahia, além de ter empatado com o Grêmio. Os outros dois reveses ocorreram diante de Internacional e Fluminense.

Embora tenha a quarta melhor campanha como visitante da Série A, com 43% de aproveitamento, o desempenho recente do Botafogo atuando nessa condição não é positivo. Nos últimos cinco jogos “fora de casa” – já que dois deles foram contra Vasco, pela Copa do Brasil, e Fluminense, ambos no Rio de Janeiro –, o Glorioso amargou três derrotas e dois empates.

Para a partida, Davide Ancelotti terá uma longa lista de desfalques, entre eles a do atacante Arthur Cabral, velho conhecido da torcida do Vovô, que está lesionado. Outros, como o meia Savarino, o atacante Nathan Fernandes, o volante Danilo, o goleiro Neto e o zagueiro Kaio Pantaleão, também estão no departamento médico. O capitão Marlon Freitas e o defensor Barboza, por sua vez, estão suspensos.

Ceará x Botafogo pela Série A 2025: retrospecto

Na história, Ceará e Botafogo se enfrentaram em 27 ocasiões. São seis vitórias do Vovô, 11 empates e dez triunfos do time carioca. No primeiro turno, o Vovô visitou o Glorioso no Nilton Santos, no Rio de Janeiro, e acabou derrotado por 3 a 2. O levantamento do retrospecto é do site oGol.

Ceará x Botafogo pela Série A 2025: análise de Victor Barros

"O histórico do Ceará contra equipes da parte de cima da tabela dão ao torcedor alvinegro que vai ao Castelão a esperança de que a vitória pode acontecer. O time precisa com urgência emplacar uma sequência segura de triunfos que deem à torcida confiança de que, de fato e de direito, o rebaixamento é utopia. Apesar de campeão brasileiro e da Libertadores em 2024, o Botafogo vem se mostrando frágil neste ano. Portanto, o momento é o ideal", avalia o jornalista do O POVO.

Ceará x Botafogo pela Série A 2025: provável escalação

Ceará

  • 4-3-3: Bruno Ferreira; Fabiano, Marcos Victor (Marllon), Willian Machado e Matheus Bahia; Dieguinho (Zanocelo), Lourenço e Mugni; Galeano, Pedro Raul e Fernandinho. Téc: Léo Condé

Botafogo

  • 4-3-3: Léo Linck; Vitinho, Marçal, David Ricardo e Cuiabano; Newton, Allan e Joaquín Correa; Santi Rodríguez, Chris Ramos e Artur (Jeffinho). Téc: Davide Ancelotti

Ceará x Botafogo pela Série A 2025: ficha técnica

  • Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)
  • Data: 19/10/2025
  • Horário: 18h30min
  • Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)
  • Assistentes: Luanderson Lima dos Santos (BA) e Douglas Pagung (ES)
  • VAR: Diego Pombo Lopez (BA)

Ceará x Botafogo pela Série A 2025: onde assistir ao vivo à transmissão

  • Premiere
  • Rádio O POVO CBN
  • O POVO CBN Cariri
  • Youtube e Facebook Esportes O POVO

