Ceará x Botafogo pela Série A 2025: veja escalação provável, retrospecto e análise

Pedro Raul, atacante do Ceará, durante jogo contra o Botafogo / Crédito: Felipe Santos/Ceará

Querendo voltar ao G-10 do Campeonato Brasileiro, o Ceará recebe o Botafogo neste domingo, 19, às 18h30min, na Arena Castelão, em duelo válido pela 29ª rodada. Além de olhar para a parte de cima da tabela, já que está com apenas três pontos a menos que o São Paulo, atual oitavo colocado, o Vovô também precisa da vitória diante do Glorioso para seguir mantendo uma margem segura em relação à zona de rebaixamento. Ceará x Botafogo pela Série A 2025: como chega o Vovô Vindo de um empate contra o Sport, na Ilha do Retiro, o Alvinegro acabou perdendo posições após o fim da rodada passada, já que alguns rivais diretos, como Vasco e Grêmio, venceram seus jogos. No melhor dos cenários, com o Ceará derrotando o Botafogo e Grêmio (11º), Vasco (10º), Bragantino (9º) e São Paulo (8º) tropeçando – este último precisando perder –, os comandados de Léo Condé subiriam para a oitava colocação.



Ceará x Botafogo pela Série A 2025: como chega o Fogão E, como ressaltado pelo volante do Ceará, o Botafogo vem de resultados negativos no Brasileirão. Embora esteja na quinta colocação, com 43 pontos, a equipe carioca vive um momento turbulento, com o técnico Davide Ancelotti – filho de Carlo Ancelotti, comandante da seleção brasileira – sob pressão no cargo.

Nos últimos cinco jogos disputados na elite nacional, o Botafogo perdeu três – um deles no clássico contra o Flamengo, na quarta-feira passada, por 3 a 0, no Nilton Santos. Neste recorte, o Alvinegro venceu somente um confronto, diante do Bahia, além de ter empatado com o Grêmio. Os outros dois reveses ocorreram diante de Internacional e Fluminense.

Embora tenha a quarta melhor campanha como visitante da Série A, com 43% de aproveitamento, o desempenho recente do Botafogo atuando nessa condição não é positivo. Nos últimos cinco jogos “fora de casa” – já que dois deles foram contra Vasco, pela Copa do Brasil, e Fluminense, ambos no Rio de Janeiro –, o Glorioso amargou três derrotas e dois empates.



Para a partida, Davide Ancelotti terá uma longa lista de desfalques, entre eles a do atacante Arthur Cabral, velho conhecido da torcida do Vovô, que está lesionado. Outros, como o meia Savarino, o atacante Nathan Fernandes, o volante Danilo, o goleiro Neto e o zagueiro Kaio Pantaleão, também estão no departamento médico. O capitão Marlon Freitas e o defensor Barboza, por sua vez, estão suspensos.

Ceará x Botafogo pela Série A 2025: retrospecto Na história, Ceará e Botafogo se enfrentaram em 27 ocasiões. São seis vitórias do Vovô, 11 empates e dez triunfos do time carioca. No primeiro turno, o Vovô visitou o Glorioso no Nilton Santos, no Rio de Janeiro, e acabou derrotado por 3 a 2. O levantamento do retrospecto é do site oGol.

Ceará x Botafogo pela Série A 2025: análise de Victor Barros "O histórico do Ceará contra equipes da parte de cima da tabela dão ao torcedor alvinegro que vai ao Castelão a esperança de que a vitória pode acontecer. O time precisa com urgência emplacar uma sequência segura de triunfos que deem à torcida confiança de que, de fato e de direito, o rebaixamento é utopia. Apesar de campeão brasileiro e da Libertadores em 2024, o Botafogo vem se mostrando frágil neste ano. Portanto, o momento é o ideal", avalia o jornalista do O POVO. Ceará x Botafogo pela Série A 2025: provável escalação Ceará

4-3-3: Bruno Ferreira; Fabiano, Marcos Victor (Marllon), Willian Machado e Matheus Bahia; Dieguinho (Zanocelo), Lourenço e Mugni; Galeano, Pedro Raul e Fernandinho. Téc: Léo Condé Botafogo

