Transmissão de Sport x Ceará: assistir ao vivo - online e grátis

Acompanha ao vivo a partida entre Sport e Ceará, pelo Brasileirão. / Crédito: Samuel Setubal

Sport e Ceará se enfrentam na Ilha do Retiro, no Recife (PE), hoje, 15, às 20 horas pela 28ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Confira os jogos de hoje clicando AQUI