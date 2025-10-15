Transmissão de Sport x Ceará: assistir ao vivo - online e grátis

Transmissão de Sport x Ceará: assistir ao vivo - online e grátisJogo do Brasileirão Série A entre Sport e Ceará acontece hoje, 15, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir
Sport e Ceará se enfrentam na Ilha do Retiro, no Recife (PE), hoje, 15, às 20 horas pela 28ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.
Confira os jogos de hoje clicando AQUI
Sport X Ceará: onde assistir ao vivo
O jogo terá transmissão exclusiva pelo canal Premiere, no sistema pay-per-view. Há, no entanto, transmissões alternativas com lances e resumos ao vivo em canais de TV aberta ou em redes sociais, mas é importante estar atento à legalidade e à qualidade dessas opções.
Leia mais
Sport X Ceará: situação dos times e prováveis escalações
Sport
O Sport chega para o confronto com uma série de desfalques por lesões e suspensões
Machucados:
- Hyoran.
Cumprindo suspensão:
- Ramon Menezes;
- Christian Rivera.
Provável escalação do Sport:
- Gabriel Vasconcelos;
- Aderlan,
- Rafael Thyere,
- João Silva,
- Luan Cândido;
- Zé Lucas,
- Pedro Augusto,
- Igor Cariús,
- Lucas Lima;
- Matheusinho,
- Derik Lacerda.
>>Acesse o canal Últimas Notícias do O POVO no Whatsapp e fique bem informado
Ceará
No Ceará, Dieguinho e Marcos Victor ficaram na capital cearense e não viajam com a delegação. Os motivos das ausências serão revelados no boletim do departamento médico antes do duelo.
Provável escalação do Ceará:
- Bruno Ferreira;
- Fabiano,
- Marllon,
- Willian Machado,
- Matheus Bahia;
- Richardson,
- Dieguinho
- Lourenço;
- Galeano,
- Pedro Henrique,
- Pedro Raul.
Dicas para acompanhar Sport X Ceará ao vivo
1. Assinar o Premiere é a forma oficial de assistir ao jogo completo.
2. Acompanhar em redes sociais e portais esportivos garante acesso a lances em tempo real, vídeos com melhores momentos e estatísticas ao vivo.
3. Ficar atento a possíveis transmissões gratuitas autorizadas, que podem ser liberadas em caráter especial em alguns jogos de grande apelo.
Sport X Ceará: retrospecto e últimos confrontos
Na história, Ceará e Sport se enfrentaram em48 jogos. São16 vitórias do Vovô, 12 empates e20 triunfos do Leão. No primeiro turno, o time alvinegro venceu o rubro-negro por 2 a 0, em partida disputada na Arena Castelão. Depois, em julho, ainda eliminou os pernambucanos nas quartas de final do Nordestão. O levantamento do retrospecto é do site o Gol.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente