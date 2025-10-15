Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Transmissão de Sport x Ceará: assistir ao vivo - online e grátis

Jogo do Brasileirão Série A entre Sport e Ceará acontece hoje, 15, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir
Autor Iara Costa
Iara Costa Repórter do caderno de Esportes
Sport e Ceará se enfrentam na Ilha do Retiro, no Recife (PE), hoje, 15, às 20 horas pela 28ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Sport X Ceará: onde assistir ao vivo

O jogo terá transmissão exclusiva pelo canal Premiere, no sistema pay-per-view. Há, no entanto, transmissões alternativas com lances e resumos ao vivo em canais de TV aberta ou em redes sociais, mas é importante estar atento à legalidade e à qualidade dessas opções.

 

Sport X Ceará: situação dos times e prováveis escalações

Sport

O Sport chega para o confronto com uma série de desfalques por lesões e suspensões

Machucados:

  • Hyoran.

Cumprindo suspensão:

  • Ramon Menezes;
  • Christian Rivera.

Provável escalação do Sport:

  • Gabriel Vasconcelos;
  • Aderlan,
  • Rafael Thyere,
  • João Silva,
  • Luan Cândido;
  • Zé Lucas,
  • Pedro Augusto,
  • Igor Cariús,
  • Lucas Lima;
  • Matheusinho,
  • Derik Lacerda.

Ceará

No Ceará, Dieguinho e Marcos Victor ficaram na capital cearense e não viajam com a delegação. Os motivos das ausências serão revelados no boletim do departamento médico antes do duelo.

Provável escalação do Ceará:

  • Bruno Ferreira;
  • Fabiano,
  • Marllon,
  • Willian Machado,
  • Matheus Bahia;
  • Richardson,
  • Dieguinho
  • Lourenço;
  • Galeano,
  • Pedro Henrique,
  • Pedro Raul. 

Dicas para acompanhar Sport X Ceará ao vivo

1. Assinar o Premiere é a forma oficial de assistir ao jogo completo.
2. Acompanhar em redes sociais e portais esportivos garante acesso a lances em tempo real, vídeos com melhores momentos e estatísticas ao vivo.
3. Ficar atento a possíveis transmissões gratuitas autorizadas, que podem ser liberadas em caráter especial em alguns jogos de grande apelo.

Sport X Ceará: retrospecto e últimos confrontos

Na história, Ceará e Sport se enfrentaram em48 jogos. São16 vitórias do Vovô, 12 empates e20 triunfos do Leão. No primeiro turno, o time alvinegro venceu o rubro-negro por 2 a 0, em partida disputada na Arena Castelão. Depois, em julho, ainda eliminou os pernambucanos nas quartas de final do Nordestão. O levantamento do retrospecto é do site o Gol.

