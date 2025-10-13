Pedro Henrique elogia Capital e cita união do elenco do Ceará: "Faz grande diferença"

FORTALEZA-CE, BRASIL, 10-10-2025: Na foto, o jogador Pedro Henrique Konzen, 35, atacante do Ceará Sporting Club. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) / Crédito: FERNANDA BARROS

Um dos principais nomes do ataque do Ceará em 2025, o atacante Pedro Henrique conversou de forma exclusiva com o Esportes O POVO na sexta-feira, 10, no CT de Porangabuçu. Na entrevista, o camisa 7 alvinegro falou sobre os gols decisivos recentes e proposta para deixar o clube, além de elogiar a capital cearense e o elenco do Vovô. Para o jogador de 25 anos, o time comandado por Léo Condé vem subindo de rendimento após a chegada dos reforços na janela de transferências. Ainda de acordo com ele, outro detalhe importante para o êxito em campo é a união do vestiário.

"Os reforços, sem dúvida nenhuma, foram bem vindos e na hora certa, porque causa uma competitividade interna maior e quem sai ganhando isso é o clube. Em diversas situações, alguém entrou e pôde decidir [...] Também foi pontual recuperar jogadores que já estavam com lesão ou falta de confiança. A gente é muito parceiro no vestiário e não é só na forma de falar, a gente realmente é. Já participei de vestiários onde não tinha essa união que tem aqui. Isso faz uma grande diferença", comentou. Em outro momento, Pedro Henrique destacou a boa adaptação à capital cearense e revelou o motivo de aceitar a proposta do Ceará no início da temporada. Experiente, ele atuou por 10 anos no futebol do exterior e passou por Internacional e Corinthians antes de desembarcar em solo cearense. "Todos que passaram aqui, inclusive o Lisca, sempre deram boas referências do clube. De cidade nem se fala, até amigos e jogadores que atuam no rival também falavam sobre a cidade. Porém, o Ceará, com a ligação do do Lucas Drubscky para meu agente e depois a nossa conversa, era o que eu precisava escutar naquele momento. Tinha outras situações de times grandes no Brasil, porém a maneira que foi tratada essa minha vinda pra cá era o que eu precisava."

Mais trechos da entrevista Infância e o sonho com futebol "No começo não passa de um sonho, de uma brincadeira. Fui criado pelos meus avós e pelos meus tios no interior do Rio Grande do Sul, uma cidade chamada Santa Cruz do Sul. Sempre fui de escutar os jogos pela rádio com meu falecido vô. O futebol sempre foi a minha primeira opção, a primeira e única. Fui muito dedicado a tudo desde o começo, como um sonho, e depois virou a minha vida. Eu saí de casa com 16 anos e nunca mais voltei, então pude conhecer lugares fantásticos em todas as partes desse mundo. O futebol para mim sempre foi tudo e continua sendo. Fez eu conhecer minha esposa, porque fui jogar em outra cidade. Então, vivo muito intensamente. Apesar de ser experiente pela minha idade, me sinto muito jovem de alma. Amo o que eu faço." Dedicação e convicção

"Nunca tive um plano B. Eu tinha muita confiança em mim mesmo, apesar de todas as dificuldades. Na minha saída dos juniores do Grêmio e a minha ida ao Caxias, eu já estava no meu último ano de juniores, cheio de perguntas e dúvidas na cabeça, será que vai dar certo? Sempre tive muita fé, dedicação e convicção de que daria. A gente sabe que exige sorte, exige talento, dedicação. Eu escutei um tempo atrás alguém falando num podcast que é o concurso público mais concorrido do Brasil porque existe muita matéria-prima, muitos jogadores de todas as características, de todas as regiões do país, com muita habilidade. Passar por esse funil é difícil." Experiência fora do país "Tirando a dificuldade do frio, que não tem como fugir, as outras são da dedicação: tentar aprender línguas, aprender um pouco da cultura dos lugares, respeitar as religiões de outros países também. Quando eu comecei a frequentar, por exemplo, a Turquia, país muçulmano, tem que ter um pouquinho de respeito e também se interessar, não é que tu precisa viver a vida que eles vivem lá, mas demonstrar interesse já é uma questão que eles valorizam muito. Usei (período fora) como se fosse uma esponja, absorvendo tudo que vivi lá como experiência, mas confesso que queria voltar ao Brasil, eu queria poder atuar aqui no alto nível e aconteceu. Consegui jogar no clube do meu coração, que é o Internacional, e ainda a passagem pelo Corinthians, estando aqui no Ceará, que é um clube tão especial para mim."