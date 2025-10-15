Fernando Sobral é liberado pelo Ceará após falecimento da mãe e não enfrenta o Sport

Fernando Sobral é liberado pelo Ceará após falecimento da mãe e não enfrenta o SportEm nota, o clube prestou "suas condolências aos demais familiares" e informou que para o duelo desta quarta, seria "solicitado um minuto de silêncio em homenagem póstuma"
O Ceará comunicou, na madrugada desta quarta-feira, 15, a liberação do meio-campista Fernando Sobral da concentração para o jogo contra o Sport, que acontecerá na noite deste mesmo dia. O clube informou que o volante foi liberado prontamente após o atleta tomar ciência do falecimento de sua mãe, Francisca Pereira Farias.
O Vovô também informou que Sobral retornará à capital cearense e, depois, seguirá para Sobral, onde participará das homenagens póstumas junto aos familiares.
Em nota, o clube prestou “suas condolências aos demais familiares” e informou que para o duelo desta quarta, seria “solicitado um minuto de silêncio em homenagem póstuma”.
Com isso, o meia — que era uma das alternativas para ocupar a vaga de Dieguinho — não irá encarar o Leão da Ilha, em duelo válido pela 28ª rodada da Série A do Brasileirão. O clássico nordestino acontecerá às 20 horas desta quinta, 15, na Ilha do Retiro, em Recife (PE).
Leia a nota do Ceará na íntegra
Tomado por uma profunda consternação, o Ceará Sporting Club lamenta intensamente o falecimento de Francisca Pereira Farias, mãe do meio-campista Fernando Sobral, ocorrida no fim desta terça-feira, 14.
Um verdadeiro guerreiro em campo, Fernando Sobral precisou passar por diversas batalhas fora dele e, em mais esta luta, tem o apoio incondicional do Time do Povo, clube que ele defende com o máximo possível de raça, atributo que o fez conquistar a Nação Alvinegra.
O Mais Querido estima, ainda, suas condolências aos demais familiares de Francisca Pereira e de Fernando Sobral. Na partida desta quarta-feira, 15, frente ao Sport, o Alvinegro solicitará um minuto de silêncio em homenagem póstuma.