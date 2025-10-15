Fernando Sobral é liberado pelo Ceará após falecimento da mãe e não enfrenta o Sport

Fernando Sobral foi liberado prontamente após tomar ciência do falecimento / Crédito: JOAO AURELIO / Pera Photopress / Estadão Conteúdo

O Ceará comunicou, na madrugada desta quarta-feira, 15, a liberação do meio-campista Fernando Sobral da concentração para o jogo contra o Sport, que acontecerá na noite deste mesmo dia. O clube informou que o volante foi liberado prontamente após o atleta tomar ciência do falecimento de sua mãe, Francisca Pereira Farias. O Vovô também informou que Sobral retornará à capital cearense e, depois, seguirá para Sobral, onde participará das homenagens póstumas junto aos familiares.