Mugni revela que sentia "incômodo" físico e comenta volta ao time titular do Ceará

Mugni revela que sentia "incômodo" físico e comenta volta ao time titular do CearáO camisa 10 do Ceará foi reserva do volante Lourenço em alguns jogos, geralmente contra equipes mais fortes, devido à questão tática
Em momento prévio ao duelo contra o Sport, que acontece nesta quarta-feira, 15, o meio-campista Lucas Mugni concedeu entrevista coletiva na tarde desta segunda-feira, 13, no CT de Porangabussu. O jogador argentino comentou o retorno a titularidade e os incômodos na parte física que vinha sentido devido à longa sequência de jogos.
O camisa 10 do Ceará foi reserva do volante Lourenço em alguns jogos, geralmente contra equipes mais fortes, devido à questão tática, mas, o tempo no banco serviu para que Mugni se recuperasse fisicamente.
"É parte da vida também, às vezes temos momentos bons, às vezes momentos não tão bons. Às vezes você vai jogar, às vezes joga o companheiro, e nem sempre é por causa de você, o treinador faz uma escolha tática, onde seu companheiro pode executar melhor aquela função naquele jogo. Tive muita paciência, aproveitei esse tempo para a parte clínica, estava com dores, mas não gosto de falar muito sobre porque meu 100% era aquele. Consegui recuperar a parte física e estou apto para disputar o resto do campeonato", disse o atleta.
Leia mais
Nas partidas recentes, o jogador foi menos incisivo nas ações defensivas como vinha sendo no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, além de ter demonstrado mais dificuldade em jogar um futebol associativo. Perguntado sobre isso, o meio-campista também atribuiu a queda de rendimento em sua forma física.
"Eu sempre joguei assim, faço isso porque é meu estilo; quando não o faço, é porque não consigo. Tiveram jogos onde eu não estava 100% fisicamente e quase ninguém percebeu, porque eu não sou um cara de ficar falando que sinto dores o tempo todo, mas estava com um incômodo que me impedia de estar em cima atacando e em baixo ajudando. A chegada do Vina foi boa porque quanto mais jogadores de qualidade no Ceará, melhor para o time, porque mantém o nível do elenco", afirma.
Renovação de contrato
Durantea coletiva, Mugni foi perguntado sobre uma possível renovação de contrato, onde o argentino diz ter recebido contatos, mas ainda negocia melhores termos para o acordo.
"Quero ficar, não vou mentir, eu realmente quero ficar. Sobre a proposta, tive minhas exigências, talvez queria um contrato de dois anos, para me sentir mais confortável, tenho minha família também. Se assino um ano, em maio, novamente, tem que ver se vai ficar ou se não vai ficar; e com um contrato de dois anos, dá mais tranquilidade. Tem alguns números e coisas pendentes, mas meu objetivo é ficar", afirma.