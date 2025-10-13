Mugni revela que sentia "incômodo" físico e comenta volta ao time titular do Ceará

O camisa 10 do Ceará foi reserva do volante Lourenço em alguns jogos, geralmente contra equipes mais fortes, devido à questão tática, mas, o tempo no banco serviu para que Mugni se recuperasse fisicamente.

Em momento prévio ao duelo contra o Sport, que acontece nesta quarta-feira, 15, o meio-campista Lucas Mugni concedeu entrevista coletiva na tarde desta segunda-feira, 13, no CT de Porangabussu. O jogador argentino comentou o retorno a titularidade e os incômodos na parte física que vinha sentido devido à longa sequência de jogos.

"É parte da vida também, às vezes temos momentos bons, às vezes momentos não tão bons. Às vezes você vai jogar, às vezes joga o companheiro, e nem sempre é por causa de você, o treinador faz uma escolha tática, onde seu companheiro pode executar melhor aquela função naquele jogo. Tive muita paciência, aproveitei esse tempo para a parte clínica, estava com dores, mas não gosto de falar muito sobre porque meu 100% era aquele. Consegui recuperar a parte física e estou apto para disputar o resto do campeonato", disse o atleta.

Nas partidas recentes, o jogador foi menos incisivo nas ações defensivas como vinha sendo no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, além de ter demonstrado mais dificuldade em jogar um futebol associativo. Perguntado sobre isso, o meio-campista também atribuiu a queda de rendimento em sua forma física.

"Eu sempre joguei assim, faço isso porque é meu estilo; quando não o faço, é porque não consigo. Tiveram jogos onde eu não estava 100% fisicamente e quase ninguém percebeu, porque eu não sou um cara de ficar falando que sinto dores o tempo todo, mas estava com um incômodo que me impedia de estar em cima atacando e em baixo ajudando. A chegada do Vina foi boa porque quanto mais jogadores de qualidade no Ceará, melhor para o time, porque mantém o nível do elenco", afirma.