Mugni "quer ficar", mas tem "exigências" por renovação com o Ceará

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL,05-10-2025: Gol de Lucas Mugni Ceará x Santos pelo Campeonato Brasileiro Serie A na Arena Castelão. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) / Crédito: Samuel Setubal

Em momento prévio ao duelo contra o Sport, que acontece nesta quarta-feira, 15, o meio-campista Lucas Mugni concedeu entrevista coletiva na tarde desta segunda-feira, 13, no CT de Porangabussu. O camisa 10 do Ceará comentou sobre o retorno a titularidade e sobre a boa fase que vive no extra-campo. Perguntado sobre uma possível renovação de contrato, o argentino diz ter recebido contatos, mas ainda negocia melhores termos para o acordo.