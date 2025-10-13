Mugni "quer ficar", mas tem "exigências" por renovação com o Ceará

Mugni admite "exigências" por renovação com o Ceará, mas avisa: "Quero ficar"Perguntado sobre uma possível renovação de contrato, o argentino diz ter recebido contatos, mas ainda negocia melhores termos para o acordo
Em momento prévio ao duelo contra o Sport, que acontece nesta quarta-feira, 15, o meio-campista Lucas Mugni concedeu entrevista coletiva na tarde desta segunda-feira, 13, no CT de Porangabussu. O camisa 10 do Ceará comentou sobre o retorno a titularidade e sobre a boa fase que vive no extra-campo.
Perguntado sobre uma possível renovação de contrato, o argentino diz ter recebido contatos, mas ainda negocia melhores termos para o acordo.
"Quero ficar, não vou mentir, eu realmente quero ficar. Sobre a proposta, tive minhas exigências, talvez queria um contrato de dois anos, para me sentir mais confortável, tenho minha família também. Se assino um ano, em maio, novamente, tem que ver se vai ficar ou se não vai ficar; e com um contrato de dois anos, dá mais tranquilidade. Tem alguns números e coisas pendentes, mas meu objetivo é ficar", afirma.
Retornando a titularidade após alguns jogos sendo reserva de Lourenço, o jogador marcou o primeiro gol da vitória de 3 a 0 sobre o Santos, no domingo, 5. Mugni deu os méritos do bom jogo ao seu extracampo e teceu elogios aos colegas de equipe.
"Sinceramente, estou muito feliz, me sentindo bem. Estou em um bom momento na minha vida, não só no futebol, e espero transmitir isso dentro do campo. Temos um elenco muito bom, que temos que disputar pela titularidade, mas estou tentando aproveitar o melhor momento e tentando melhorar os números de gols e assistências para ajudar o Ceará.", disse.
A importância de vencer fora de casa
Com três vitórias longe de seus domínios na Série A, o Vovô busca ampliar o sucesso em praças esportivas distantes da Arena Castelão. Para Lucas Mugni, conquistar pontos como visitante é crucial para almejar coisas maiores no Campeonato Brasileiro.
"É muito importante vencer fora de casa em um campeonato disputado. Vão ter jogos onde você vai ter uma postura de esperar, porque o adversário está em um momento melhor que o seu, mas se você quer almejar coisas maiores, vencer fora de casa é muito importante", afirma.
"Tem que correr os riscos, porque às vezes querendo vencer o jogo você acaba perdendo, como aconteceu conosco dentro de casa algumas vezes. Perdemos muitos jogos porque queríamos mais, não nos contentávamos com o empate e perdemos no finalzinho. O mais importante disso tudo é a nossa mentalidade, de encarar cada jogo como uma final, seja dentro ou fora de casa, buscar os três pontos, fundamentais para alcançar a posição de brigar por coisas importantes", concluí.
