CEO do futebol do Ceará aponta "pior aspecto" da arbitragem: "Critérios são confusos"

Em evidência na semana passada, a arbitragem brasileira também foi avaliada por Haroldo Martins , CEO do futebol do Ceará , no programa As Frias do Sérgio, da Rádio O POVO CBN, no último sábado, 11. O dirigente do Vovô destacou o que ele entende ser o “pior aspecto” da atuação dos homens do apito e qual a influência nos resultados dos jogos.

“Acho que o pior aspecto da arbitragem, que deixa todo mundo confuso, é que os critérios são confusos. Por exemplo, o Rodriguinho, no jogo contra o Vasco, foi expulso porque o lance mostra uma solada na altura do tornozelo, por cima da bola. Mas tem, pelo menos, uns seis lances iguais que não geraram expulsão”, indagou o dirigente.

“No nosso jogo contra o Palmeiras, há um pênalti do Willian Machado que a bola bate na mão, em um movimento natural, e foi dado pênalti. Há outros dez lances iguais (a esse) que não são dados pênalti. E aí, qual o critério? Essa que é a questão”, pontuou.

Apesar das diversas polêmicas envolvendo os árbitros brasileiros — principalmente após a última rodada do Brasileirão —, Haroldo Martins rechaça a existência de um “complô” para beneficiar alguma equipe na Série A.