CEO do futebol do Ceará aponta "pior aspecto" da arbitragem: "Critérios são confusos"Haroldo Martins, CEO de futebol do Ceará, participou do programa As Frias do Sérgio, da Rádio O POVO CBN, no último sábado, 11
Em evidência na semana passada, a arbitragem brasileira também foi avaliada por Haroldo Martins, CEO do futebol do Ceará, no programa As Frias do Sérgio, da Rádio O POVO CBN, no último sábado, 11. O dirigente do Vovô destacou o que ele entende ser o “pior aspecto” da atuação dos homens do apito e qual a influência nos resultados dos jogos.
“Acho que o pior aspecto da arbitragem, que deixa todo mundo confuso, é que os critérios são confusos. Por exemplo, o Rodriguinho, no jogo contra o Vasco, foi expulso porque o lance mostra uma solada na altura do tornozelo, por cima da bola. Mas tem, pelo menos, uns seis lances iguais que não geraram expulsão”, indagou o dirigente.
“No nosso jogo contra o Palmeiras, há um pênalti do Willian Machado que a bola bate na mão, em um movimento natural, e foi dado pênalti. Há outros dez lances iguais (a esse) que não são dados pênalti. E aí, qual o critério? Essa que é a questão”, pontuou.
Leia mais
Apesar das diversas polêmicas envolvendo os árbitros brasileiros — principalmente após a última rodada do Brasileirão —, Haroldo Martins rechaça a existência de um “complô” para beneficiar alguma equipe na Série A.
“Não acho que exista um complô deliberado para beneficiar ou prejudicar tal time. Acho que isso é apequenar demais a situação, se não a gente não precisava nem disputar (o campeonato). Mas acho que o maior fator complicador dessa história são os critérios confusos, com cada árbitro fazendo de um jeito. A gente se perde. Eu já desisti. Lance de mão eu já desisti de entender”, finalizou o dirigente.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente