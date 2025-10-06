Condé chega à 5ª vitória em 6 jogos contra Vojvoda e segue invicto

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL,05-10-2025: Ceará x Santos pelo Campeonato Brasileiro Serie A na Arena Castelão. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) / Crédito: Samuel Setubal

O Ceará derrotou o Santos por 3 a 0, na noite do último domingo, 5, em duelo válido pela 27ª rodada da Série A do Brasileirão. No reencontro de técnicos, Léo Condé superou novamente Juan Pablo Vojvoda. Este foi o sexto confronto entre os dois à beira do gramado, e em nenhum deles o argentino saiu vitorioso. Antes deste embate, os treinadores já tinham se enfrentado quatro vezes somente nesta temporada: três pelo Campeonato Cearense e uma no primeiro turno do Brasileirão, quando o aregntino ainda comandava o Fortaleza.

Primeira derrota de Vojvoda no Santos Após deixar o Fortaleza, em julho deste ano, o comandante argentino passou alguns dias sem clube até se anunciado como técnico do Santos. Desde então, Vojvoda já havia comandado o Peixe em cinco oportunidades, ainda sem ser derrotado. Nestes cinco jogos, ele empatou os dois primeiros, contra Fluminense e Atlético-MG, venceu o São Paulo no terceiro embate, e voltou a empatar com RB Bragantino e Grêmio, tendo conquistado 46% dos pontos no período. Com a derrota para o Vovô de Condé, o Santos permaneceu na 16ª posição, com 28 pontos. Ao fim desta rodada, a diferença do Alvinegro da Baixada para o Vitória, 17º colocado, está em três pontos.