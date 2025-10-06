Condé chega à 5ª vitória em 6 jogos contra Vojvoda e segue invicto no dueloO Vovô recebeu e derrotou o Peixe por 3 a 0, na noite do último domingo, 5, em duelo válido pela 27ª rodada da Série A do Brasileirão
O Ceará derrotou o Santos por 3 a 0, na noite do último domingo, 5, em duelo válido pela 27ª rodada da Série A do Brasileirão. No reencontro de técnicos, Léo Condé superou novamente Juan Pablo Vojvoda. Este foi o sexto confronto entre os dois à beira do gramado, e em nenhum deles o argentino saiu vitorioso.
Antes deste embate, os treinadores já tinham se enfrentado quatro vezes somente nesta temporada: três pelo Campeonato Cearense e uma no primeiro turno do Brasileirão, quando o aregntino ainda comandava o Fortaleza.
O técnico do Vovô somava três vitórias — duas no Estadual e uma na Série A —, além de um empate, resultado que garantiu o título cearense ao Alvinegro.
A primeira vez em que estiveram em lados opostos foi em um duelo da Copa do Nordeste de 2024. Na ocasião, Condé, que ainda dirigia o Vitória-BA, venceu o Fortaleza por 1 a 0, na Arena Castelão.
Primeira derrota de Vojvoda no Santos
Após deixar o Fortaleza, em julho deste ano, o comandante argentino passou alguns dias sem clube até se anunciado como técnico do Santos. Desde então, Vojvoda já havia comandado o Peixe em cinco oportunidades, ainda sem ser derrotado.
Nestes cinco jogos, ele empatou os dois primeiros, contra Fluminense e Atlético-MG, venceu o São Paulo no terceiro embate, e voltou a empatar com RB Bragantino e Grêmio, tendo conquistado 46% dos pontos no período.
Com a derrota para o Vovô de Condé, o Santos permaneceu na 16ª posição, com 28 pontos. Ao fim desta rodada, a diferença do Alvinegro da Baixada para o Vitória, 17º colocado, está em três pontos.
Veja o retrospecto entre os técnicos
- 05/10/2025 | Ceará 3 x 0 Santos | Brasileirão
- 13/7/2025 | Fortaleza 0 x 1 Ceará | Brasileirão
- 22/3/2025 | Ceará 1 x 1 Fortaleza | Cearense
- 15/3/2025 | Fortaleza 0 x 1 Ceará | Cearense
- 02/8/2025 | Fortaleza 1 x 2 Ceará | Cearense
- 23/3/2024 | Fortaleza 0 x 1 Vitória | Copa do Nordeste