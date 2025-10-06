Ceará lança camisa em alusão ao Outubro Rosa

Camisa do Outubro Rosa do Ceará possui detalhes em preto e branco na campanha de 2025. / Crédito: Vozão/Reprodução

O Ceará lançou nesta segunda-feira, 6, o novo uniforme em alusão ao outubro rosa, uma campanha de conscientização para alertar as mulheres e a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e também do câncer de colo do útero. A camisa rosa, com detalhes em preto e branco, já está disponível para venda nas lojas do clube, nos modelos masculino e feminino. A compra do manto do Vovô também pode ser feita por meio do site Vozão. A camisa dos modelos feminino e juvenil estão custando R$ 289,90, enquanto o modelo masculino está custando R$ 309,90. Sócio do clube tem direito a 15% de desconto.