Ceará lança camisa em alusão ao Outubro Rosa

Ceará lança camisa em alusão ao Outubro RosaCampanha de lançamento do uniforme do Alvinegro de Porangabuçu exalta mulheres que carregam histórias de superação
O Ceará lançou nesta segunda-feira, 6, o novo uniforme em alusão ao outubro rosa, uma campanha de conscientização para alertar as mulheres e a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e também do câncer de colo do útero.
A camisa rosa, com detalhes em preto e branco, já está disponível para venda nas lojas do clube, nos modelos masculino e feminino. A compra do manto do Vovô também pode ser feita por meio do site Vozão. A camisa dos modelos feminino e juvenil estão custando R$ 289,90, enquanto o modelo masculino está custando R$ 309,90. Sócio do clube tem direito a 15% de desconto.
A campanha de lançamento do uniforme do Alvinegro de Porangabuçu exalta mulheres que carregam histórias de superação contra o câncer e o reinventar de cada uma no processo de luta pela vida.
Câncer de mama no Estado do Ceará
O Ceará somou 660 casos de câncer de mama em 2024. A informação foi divulgada no lançamento da campanha “De Outubro a Outubro Rosa”, em evento realizado no Instituto de Prevenção do Câncer do Ceará (IPC), pela Secretaria de Saúde do Ceará (Sesa), nesta quinta-feira, 2.
A campanha visa ampliar a conscientização sobre a prevenção e o autocuidado ao longo de todo o ano, estimulando a realização de exames de mamografia e reforçando a importância do diagnóstico precoce.
A Sesa registrou um incremento de 13% no número de mamografias realizadas no primeiro semestre de 2025 em relação ao mesmo período do ano passado, saltando de 43 mil para 48,8 mil exames realizados nos primeiros seis meses dos anos. Durante o ano de 2024 foram realizadas 80 mil mamografias.