Sobral exalta triunfo do Ceará diante do Santos: "Mostrou a força do nosso grupo"

Com mais três pontos, o Alvinegro de Porangabuçu chega aos 34 somados até então e assume a 10ª posição na tabela do Brasileirão

Autor do terceiro gol do Ceará na vitória sobre o Santos neste domingo, 5, o volante Fernando Sobral enalteceu o resultado positivo do time, que agora é 10º colocado na tabela da Série A. Em entrevista na zona mista, o jogador afirmou que o triunfo mostrou a força do elenco.

"Representa muita coisa, o grupo tem se mostrado muito resiliente. A gente ganha alguns jogos e outros a gente joga bem, mas acaba não conseguindo o resultado. É um resultado bastante expressivo para todos nós, mostrou a força do nosso grupo. Eu espero que a gente possa se manter equilibrado, como vem sendo, conseguir os nossos pontos necessários para conquistar esse nosso primeiro objetivo (permanência)", disse.

