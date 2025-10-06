Condé exalta desempenho do Ceará em vitória sobre o Santos: "Partida memorável"

“Uma partida memorável, foi bastante movimentada. A gente entrou com a proposta de pressionar bastante a equipe do Santos, tentando ao máximo ter volume de jogo. Nós tivemos uma bola na trave logo no início e continuamos pressionando até fazermos o gol com o Mugni. No intervalo, fizemos alguns ajustes, principalmente porque sabíamos que o Santos iria se lançar. [...] No final, tivemos a tranquilidade, em mais uma bola de transição, para fazer o terceiro gol. Saímos muito felizes”, avaliou Condé.

O Ceará voltou a mostrar força diante de seu torcedor na Série A. Neste domingo, 5, o Alvinegro goleou o Santos por 3 a 0 no Castelão e reassumiu posição no G-10, chegando a 35 pontos. Após a partida, Léo Condé, técnico do Vovô, destacou o desempenho coletivo e a consolidação dos pontos fortes da equipe no Brasileirão.

Reencontro com Vojvoda

Além de recolocar o Ceará no G-10, o jogo marcou o sexto encontro entre Condé e Vojvoda à beira do campo. Mais uma vez, o treinador do Vovô manteve a invencibilidade contra o argentino. Questionado sobre o feito, Condé minimizou, atribuindo o resultado às circunstâncias do futebol.

“Máximo de respeito ao ótimo profissional que ele (Vojvoda) é. Às vezes são situações de coincidência, de momento, é claro que todos trabalham para ganhar, para vencer. A gente vem fazendo uma temporada muito positiva e tenho certeza que ele vai fazer como fez aqui no rival, no Fortaleza. Mas a gente tirou proveito hoje do nosso bom trabalho. Mais uma vez, o apoio do nosso torcedor durante todo o jogo foi determinante, e a gente fica feliz.”

Com a pausa da Data Fifa, o Ceará terá um período de descanso antes do próximo compromisso. O time de Condé volta a campo no dia 15, contra o Sport, na Ilha do Retiro, em Recife (PE), às 20 horas, pela 28ª rodada do Brasileirão.