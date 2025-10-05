"Sou muito feliz por tudo o que estou vivendo", diz Richardson

O volante completou 300 jogos pelo Ceará / Crédito: Samuel Setubal

O Ceará venceu o Santos por 2 a 0 na noite deste domingo, 5, e retornou ao G10 do Campeonato Brasileiro. A partida, que ocorreu na Arena Castelão, teve como principal destaque o bom volume defensivo do Vovô. Entre os atletas que fizeram parte do grande jogo do Alvinegro, está o volante Richardson, que completou 300 jogos com a camisa do time cearense. Sobre o feito, o jogador prometeu dedicação e afirmou se sentir acolhido pela instituição.

O jogador não deixou de comentar o grande resultado obtido na noite, mantendo um discurso otimista sobre brigar por coisas maiores no campeonato. "A cereja do bolo é uma vitória dessas com essa sinergia com o torcedor. Que a gente possa esquecer a parte de baixo da tabela e sonhar com coisas mais altas. Sonhar não custa caro, temos feito um campeonato sólido dentro da nossa proposta", concluiu. Pedro Henrique fala sobre críticas e momento da equipe Autor do segundo gol do Ceará no jogo, Pedro Henrique anotou seu segundo tento em três partidas e vem reconquistando o torcedor alvinegro. Após um período de muitas críticas, o jogador volta a ser decisivo e foi peça chave nas duas últimas vitórias do Vovô.