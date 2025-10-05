"Sou muito feliz por tudo o que estou vivendo", diz Richardson após 300 pelo CearáAinda em sua fala, o camisa 26 fez questão de ilustrar o quão importante para a equipe é a marca de jogos e agradeceu o carinho dos torcedores e o apoio de sua família
O Ceará venceu o Santos por 2 a 0 na noite deste domingo, 5, e retornou ao G10 do Campeonato Brasileiro. A partida, que ocorreu na Arena Castelão, teve como principal destaque o bom volume defensivo do Vovô.
Entre os atletas que fizeram parte do grande jogo do Alvinegro, está o volante Richardson, que completou 300 jogos com a camisa do time cearense. Sobre o feito, o jogador prometeu dedicação e afirmou se sentir acolhido pela instituição.
"Marca expressiva. Sou muito feliz por tudo o que estou vivendo. Me sinto em casa, estou em casa. Vou me dedicar ainda mais", disse em entrevista pós-jogo.
Ainda em sua fala, o camisa 26 fez questão de ilustrar o quão importante para a equipe é a marca de jogos e agradeceu o carinho dos torcedores e o apoio de sua família.
"Sentimento único. O pessoal falou que entrei na lista dos 20 que mais jogaram com essa camisa. Tenho história aqui, fico feliz, agradecer o apoio do torcedor. Vou estar sempre me entregando, como sempre fiz. Quero mandar um beijo aos meus filhos, minha esposa e aos meus pais", afirma.
O jogador não deixou de comentar o grande resultado obtido na noite, mantendo um discurso otimista sobre brigar por coisas maiores no campeonato.
"A cereja do bolo é uma vitória dessas com essa sinergia com o torcedor. Que a gente possa esquecer a parte de baixo da tabela e sonhar com coisas mais altas. Sonhar não custa caro, temos feito um campeonato sólido dentro da nossa proposta", concluiu.
Pedro Henrique fala sobre críticas e momento da equipe
Autor do segundo gol do Ceará no jogo, Pedro Henrique anotou seu segundo tento em três partidas e vem reconquistando o torcedor alvinegro. Após um período de muitas críticas, o jogador volta a ser decisivo e foi peça chave nas duas últimas vitórias do Vovô.
O atacante reconheceu o valor das críticas, mas afirmou que se dedica ao máximo no campo e elogiou a diretoria do Vovô pela montagem do elenco.
"O que vou falar do torcedor? O torcedor é passional, a partir do momento em que o atacante não faz os gols, ele tem que ser criticado mesmo. A energia é importante. São as pessoas que no momento da crítica estão comigo, sei da minha capacidade. A única resposta que posso dar é dentro de campo. O resultado está aí, parabéns para a direção que montou uma equipe forte", afirmou o camisa 7.