Mugni é decisivo em vitória do Ceará sobre o Santos e encerra jejum de 4 meses sem marcar

De volta ao time titular do Ceará, o meia Lucas Mugni foi decisivo na vitória alvinegra sobre o Santos por 3 a 0 neste domingo, 5, em jogo da 27ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Na partida, o camisa 10 contribuiu com o primeiro gol, anotado aos oito minutos do primeiro tempo.

Com o tento, o argentino encerrou um jejum de mais de quatro meses sem balançar as redes. A última vez em que ele havia marcado foi no dia 17 de maio, quando o Vovô venceu o Sport por 2 a 0, na Arena Castelão.