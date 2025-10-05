Mugni é decisivo em vitória do Ceará sobre o Santos e encerra jejum de 4 meses sem marcar

Mugni é decisivo em vitória do Ceará sobre o Santos e encerra jejum de 4 meses sem marcarÚltima vez em que ele havia marcado foi no dia 17 de maio, quando o Vovô venceu o Sport por 2 a 0, na Arena Castelão
De volta ao time titular do Ceará, o meia Lucas Mugni foi decisivo na vitória alvinegra sobre o Santos por 3 a 0 neste domingo, 5, em jogo da 27ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Na partida, o camisa 10 contribuiu com o primeiro gol, anotado aos oito minutos do primeiro tempo.
Com o tento, o argentino encerrou um jejum de mais de quatro meses sem balançar as redes. A última vez em que ele havia marcado foi no dia 17 de maio, quando o Vovô venceu o Sport por 2 a 0, na Arena Castelão.
Desde então, Mugni distribuiu duas assistências, contra Botafogo e Flamengo, e perdeu espaço na equipe. Agora, com o gol anotado, pode voltar a ganhar chance na onzena inicial de Léo Condé.
Ocupando a 10ª colocação na tabela, o Alvinegro volta a campo somente no dia 15, quarta-feira, diante do Sport, fora de casa. Até lá, terá pouco mais de uma semana para recuperar atletas e realizar mais ajustes.