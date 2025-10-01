Campeão no Vitória, Condé volta ao Barradão com Ceará na Série A

Campeão no Vitória, Condé volta ao Barradão com Ceará por novo triunfo fora de casaAtual comandante alvinegro conquistou títulos da Série B do Brasileiro e Campeonato Baiano com o Rubro-Negro. Duelo será nesta quinta-feira, 2, às 19 horas
O confronto entre Vitória e Ceará, nesta quinta-feira, 2, às 19 horas, será a primeira vez que Léo Condé voltará ao Barradão, em Salvador (BA), após sua demissão da equipe baiana em maio do ano passado. Agora à frente do Vovô, o treinador retorna ao estádio em busca da quarta vitória fora de casa no Brasileirão 2025.
O reencontro de Condé com o Rubro-Negro já havia ocorrido no duelo do primeiro turno, quando o Vovô venceu por 1 a 0, no Estádio Presidente Vargas, com um gol de Marllon, no segundo tempo. Agora será a vez do comandante voltar ao campo em que fez história com o Leão da Barra.
“Conheço bem o Barradão, a gente sabe da força da torcida lá. A gente conseguiu o acesso, título brasileiro e título estadual. Com certeza vou reencontrar muitos amigos que eu deixei lá no clube. Mas hoje eu defendo as cores do Ceará e vou fazer o melhor possível para deixar nossa torcida feliz”, declarou o treinador, após vencer o São Paulo no Morumbis.
Antes de vencer o Tricolor Paulista, o Vovô bateu Fortaleza e Cruzeiro na condição de visitante na atual edição da Série A.
A trajetória de Léo Condé no Ceará
Léo Condé chegou ao Vitória em fevereiro de 2023 com a missão de subir a equipe para a elite nacional. Ao fim da temporada, além do acesso, conquistou o título da Série B daquele ano. Já em 2024, conseguiu levar o Rubro-Negro à conquista do Campeonato Baiano após 7 anos.
No entanto, o mau início de Campeonato Brasileiro pesou para o treinador. Após os seis primeiros jogos com cinco derrotas e apenas um empate, ele foi demitido.
Ao todo em sua passagem de 1 ano e três meses foram 73 jogos com 36 vitórias, 15 empates e 22 derrotas. Após sua demissão, com pouco mais de um mês, Condé assumiu o comando do Vovô e já conquistou o acesso à Série A atual e o Campeonato Cearense de 2025.
No momento, as duas equipes se encontram em situações distintas na competição. O Vitória segue na luta contra o rebaixamento e, recentemente, trocou de treinador.
Jair Ventura, escolhido para ocupar o cargo, fez sua estreia fora de casa no último jogo, com derrota por 3 a 1 para o Grêmio. Enquanto isso, o Ceará se consolida longe da briga do Z-4 e vislumbra uma vaga na Copa Sul- Americana.