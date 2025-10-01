Campeão no Vitória, Condé volta ao Barradão com Ceará na Série A

Léo Condé treinou o Vitória entre 2023 e 2024 / Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O confronto entre Vitória e Ceará, nesta quinta-feira, 2, às 19 horas, será a primeira vez que Léo Condé voltará ao Barradão, em Salvador (BA), após sua demissão da equipe baiana em maio do ano passado. Agora à frente do Vovô, o treinador retorna ao estádio em busca da quarta vitória fora de casa no Brasileirão 2025. O reencontro de Condé com o Rubro-Negro já havia ocorrido no duelo do primeiro turno, quando o Vovô venceu por 1 a 0, no Estádio Presidente Vargas, com um gol de Marllon, no segundo tempo. Agora será a vez do comandante voltar ao campo em que fez história com o Leão da Barra.

No entanto, o mau início de Campeonato Brasileiro pesou para o treinador. Após os seis primeiros jogos com cinco derrotas e apenas um empate, ele foi demitido. Ao todo em sua passagem de 1 ano e três meses foram 73 jogos com 36 vitórias, 15 empates e 22 derrotas. Após sua demissão, com pouco mais de um mês, Condé assumiu o comando do Vovô e já conquistou o acesso à Série A atual e o Campeonato Cearense de 2025. No momento, as duas equipes se encontram em situações distintas na competição. O Vitória segue na luta contra o rebaixamento e, recentemente, trocou de treinador.