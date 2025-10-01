Com retorno de Aylon, Ceará terá três desfalques contra o Vitória

Titular absoluto do Vovô, Dieguinho será a principal baixa para o duelo contra o Leão da Barra

De olho no confronto contra o Vitória, o Ceará encerra a preparação para o duelo nesta quarta-feira, 1º, antes de embarcar para Salvador (BA). O Vovô visita o Rubro-Negro na quinta-feira, 2, às 19 horas, no Barradão, em duelo válido pela 26º rodada do Brasileirão. Para o duelo, Léo Condé terá o elenco praticamente completo à disposição.

A equipe de Porangabuçu contará com os retornos de Lucas Lima e Aylon, que integram a delegação na viagem para a capital baiana. O meia havia ficado de fora da última partida por opção técnica, enquanto o atacante do Vovô cumpria suspensão automática.