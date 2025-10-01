Com retorno de Aylon, Ceará terá três desfalques contra o Vitória

Com retorno de Aylon, Ceará terá três desfalques contra o VitóriaTitular absoluto do Vovô, Dieguinho será a principal baixa para o duelo contra o Leão da Barra
De olho no confronto contra o Vitória, o Ceará encerra a preparação para o duelo nesta quarta-feira, 1º, antes de embarcar para Salvador (BA). O Vovô visita o Rubro-Negro na quinta-feira, 2, às 19 horas, no Barradão, em duelo válido pela 26º rodada do Brasileirão. Para o duelo, Léo Condé terá o elenco praticamente completo à disposição.
A equipe de Porangabuçu contará com os retornos de Lucas Lima e Aylon, que integram a delegação na viagem para a capital baiana. O meia havia ficado de fora da última partida por opção técnica, enquanto o atacante do Vovô cumpria suspensão automática.
O principal desfalque contra o Leão da Barra será o volante Dieguinho, que recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória contra o São Paulo e cumprirá suspensão automática nesta rodada. Para substituir o camisa 20, Condé poderá utilizar Vinicius Zanocelo ou Fernando Sobral.
Além de Dieguinho, o Alvinegro terá mais duas baixas. Fernandinho e Lucca permanecem no Centro de Saúde e Performance (Cesp), não podendo ser relacionados para a partida. O camisa 77 se recupera de um quadro de relação alérgica, enquanto Lucca trata amigdalite.