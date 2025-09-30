Com valores promocionais, Ceará inicia venda de ingressos para jogo contra o Santos

Equipes se enfrentam no domingo, 5, às 20h30min (de Brasília), na Arena Castelão, em duelo válido pela 26ª rodada da Série A 2025

Depois de vencer o São Paulo, o Ceará anunciou na tarde desta terça-feira, 30, a venda de ingressos para o jogo contra o Santos. As equipes se enfrentam no domingo, 5, às 20h30min (de Brasília), na Arena Castelão, em duelo válido pela 26ª rodada da Série A 2025.

Conforme informou o clube alvinegro, os bilhetes para a partida diante do time paulista custam entre R$ 15 e R$ 280 e podem ser adquiridos de forma online e presencial nas lojas físicas a partir desta terça, 3.