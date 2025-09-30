Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Com valores promocionais, Ceará inicia venda de ingressos para jogo contra o Santos

Equipes se enfrentam no domingo, 5, às 20h30min (de Brasília), na Arena Castelão, em duelo válido pela 26ª rodada da Série A 2025
Depois de vencer o São Paulo, o Ceará anunciou na tarde desta terça-feira, 30, a venda de ingressos para o jogo contra o Santos. As equipes se enfrentam no domingo, 5, às 20h30min (de Brasília), na Arena Castelão, em duelo válido pela 26ª  rodada da Série A 2025.

Conforme informou o clube alvinegro, os bilhetes para a partida diante do time paulista custam entre R$ 15 e R$ 280 e podem ser adquiridos de forma online e presencial nas lojas físicas a partir desta terça, 3.

Pela internet, as vendas ocorrem no site Vozão Tickets, enquanto presencial os ingressos podem ser adquiridos na loja da sede e nas unidades dos seguintes shoppings: Parangaba, Riomar Kennedy, Riomar Papicu, Iguatemi, Grand Shopping Messejana, North Shopping Maracanaú, Shopping Eusébio e Shopping Aldeota.

Confira os valores de ingressos para Ceará x Santos:

  • Superior Norte: R$ 180 | R$ 90 - Acompanhante de sócio: R$ 30 | R$ 15
  • Inferior Norte: R$ 40 | R$ 20
  • Inferior Sul: R$ 40 | R$ 20
  • Superior Central:  R$ 50 | R$ 25
  • Inferior Central: R$ 120 | R$ 60
  • Especial: R$ 120 | R$ 60
  • Premium: R$ 280 | R$ 140

